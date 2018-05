Eva Kjer til EU: Ja til kameraer på danske fiskerbåde

Danske fiskerbåde kan sejle forrest og teste en model, hvor de får kameraer ombord for at kontrollere, at de ikke smider fisk over bord. Til gengæld skal de have lempelser andre steder, foreslår fiskerminister Eva Kjer Hansen på et møde med EU-Kommissionen.

Foto: Scanpix/Keld Navntoft/arkiv