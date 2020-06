Se billedserie Claus Frimann står fortsat klar med en pose med aftensmad til en skarp pris, selv om markedet for takeaway er klinget af og ifølge hans vurdering normaliseret. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Euforien er klinget af

Erhverv - 11. juni 2020 kl. 12:49 Af Helle HansenFoto: Jørgen C. Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Restauranter og caféer er åbnet igen, og det er blevet sommer. Det kan godt mærkes hos leverandører af take­away.

Frimanns Gourmet i Næstved lever normalt af at levere mad til fester, men var hurtig til at skifte til take­away, da coronakrisen ramte Danmark. I et par måneder lavede firmaet omkring 400 kuverter take­away-mad ud af huset på alle hverdagene. Det er slut nu.

Afgørende opbakning I starten sørgede lokale borgere for at støtte op om alle de lokale steder, som udbød takeaway for at overleve under nedlukningen af samfundet.

- De første fem uger havde jeg én fridag. Ellers stod jeg selv og delte maden ud til kunderne alle ugens dage. Det var ekstremt, fortæller indehaver Claus Frimann.

Han valgte at sende sine ansatte på arbejdsdeling i stedet for at benytte sig af muligheden for lønkompensation, da de så kunne arbejde så meget, som der nu var brug for, og de fem fuldtidsansatte var hurtigt tilbage på fuld tid.

- Havde de lokale ikke bakket op, så havde vi måttet dreje nøglen, siger Claus Frimann.

Sommer Men siden er det blevet sommer i Danmark, og restauranter og caféer har fået lov at åbne.

- Euforien er væk. I dag er det dem, der reelt har et behov, som bestiller takeaway, siger Claus Frimann.

I Kristi himmelfartsferien blev der en dag lavet 500 portioner stegt flæsk og persillesovs - det absolut højeste antal, køkkenet kan klare, som bemandingen er nu - men allerede ugen efter begyndte det at stilne af. P.t. er det normale på en hverdag snarere 150-200 kuverter og så lidt højere, når vi taler tre-retters menu lørdag. I sidste uge var der alligevel 300 bestillinger på friske rødspættefilet-

ter og nye danske kartofler.

- I starten bestilte folk tit til en hel uge. Nu skal der arbejdes noget mere for sagen, konstaterer han.

Normaliseret I starten havde han også en oplevelse af, at de lokale støttede bredt, og prisen var af mindre betydning.

- Nu begynder prisen at spille en rolle, siger Claus Frimann. Han tilbyder via hjemmesiden »frimansdeli« hverdagsmad til en 50'er og så en lidt højere pris fredag, hvor det er lidt ekstra lækkert, og selvfølgelig dyrere lørdag, hvor der tilbydes en tre-retters menu.

- Jeg tænker, at takeawaymarkedet er normaliseret, siger han, og nu er det så præget af sommervejret.

- Når det er rigtig godt vejr, så forudbestiller de færreste aftensmad. Det er jo ikke til at vide, om man er på stranden, eller man vil grille, siger Claus Frimann.

Selskaber vender tilbage 150-200 bestillinger på en hverdag er han nu også ganske godt tilfreds med, nu hvor bestillinger til selskaber igen så småt er begyndt at vende tilbage.

- De begyndte at tikke ind igen nærmest fra den ene dag til den anden, siger Claus Frimann.

Ændringen skete for cirka tre uger siden, og der er nu kommet en del bestillinger på små selskaber på 10-12 personer.

- Vi har også fået bestillinger til selskaber på 50 personer, og der kommer en bølge nu, hvor der er givet grønt lys for studenterkørsel, siger Claus Frimann, der dog ikke regner med, at det for alvor går løs før 1. au- gust.

August-september bliver en heavy periode, da mange konfirmationer er rykket hertil.

- Så alt i alt synes jeg, at det går godt, lyder konklusionen.

Frimanns Gourmet fortsætter med takeaway-mad og vil i løbet af sommeren lave en ny deliafdeling i lokalerne på Ærøvej i Næs-tved.