Se billedserie Her ved trinbrættet på den lille Næstved Nord station vil en ny bydel snart skyde op, med boliger, svømmehal og bydelscenter. Foto: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Et trinbræt til en helt ny bydel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et trinbræt til en helt ny bydel

Erhverv - 30. april 2020 kl. 11:45 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under tre kilometer fra Næstved Bymidte ligger 110 hektar med bølgende marker og venter på at blive gjort klar til en vild vision: En helt ny bydel med plads til 800 boliger.

Vi er på Stenlængegård, en gammel gård, der for længst er overtaget af kommunen og nu venter vi bare på at entreprenørerne rykker ind og vitaliserer planerne om etageejendomme, rækkehuse, parcelhuse, et bydelscenter og byens nye svømmehal til 162 millioner kroner.

- Stenlængegård er det mest oplagte sted at bygge nyt. Området gennemskæres af to omfartsveje, vi er tæt på byen og tæt på Næstved Nord Station. Og det vil ikke være første gang, at et trinbrædt bliver til en helt ny by, siger Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S).

Motor for vækst Sammen med et enigt byråd har han lavet en plan for yderligere by- og boligudvikling i den nye bydel. Planen er at befolke markerne med masser af boliger, både almene og private - og med den nye svømmehal som motor for vækst i bydelen.

- Svømmehallen er den største offentlige anlægsinvestering i Næstved i nyere tid. Den vil gøre det endnu mere attraktivt at bygge derude og jeg får rigtig mange forespørgsler fra folk, der vil høre om hvornår det bliver muligt at købe en byggegrund, siger borgmesteren.

Planen med den nye bydel bliver at bygge lejligheder og etageejendomme så tæt på Østre Ringvej som muligt.

Herefter skifter bydelen karakter i form af rækkehuse og parcelhusudstykninger på mindre grunde for til sidst at ende som regulære parcelhusgrunde længst ude i terrænnet nær Kalbyrisskoven.

Nye kartoffelrækker En del af den planlagte udstykning henter også inspiration i de københavnske Kartoffelrækker. Det er såkaldt dobbeltpunktparceller på blot et par hundrede kvadratmeter på hver grund. Det giver mulighed for at opføre rækkehuse eller såkaldte townhouses.

- Vi håber at have de første grunde klar til byggemodning næste sommer og vi mærker en klar efterspørgsel også fra almene boligselskaber. Vi søger selvfølgelig også efter private investorer, der ser muligheder i den nye bydel, nu hvor vi ikke længere kan udstykke nye grunde nord for Bilka. De sidste er netop blevet solgt, siger borgmesteren.

Bydelscenter Der bliver desuden gjort plads til et nyt bydelscenter med forretninger, caféer og måske et hotel.

Ifølge lokalplanforslaget skal 43 procent af bydelen bestå af parcelhuse, mens de resterende 57 pct. skal bestå af dobbelthuse, etageejendomme, rækkehuse, og byhuse i flere etager.