Et splinternyt hotel i historiske rammer

Erhverv - 26. november 2020

Af Anders Spanggaard

Foto: Kim Rasmussen

Siden 1912 har den flotte bygning haft som funktion at bringe mennesker sammen - først som Københavns gamle centralpostkontor et stenkast fra Hovedbanegården, og nu som byens nyeste hotel ved navn Villa Copenhagen. Selv om hotellet er splinternyt, det blev indviet den 1. juli i år, emmer stedet af historie. Villa Copenhagens gæster må gerne vide, at de befinder sig i den bygning, hvor den øverste ledelse i det danske postvæsen i sin tid holdt til.

Mange af de gamle stilfulde detaljer er derfor bevaret. Eksempelvis på anden sal, hvor der over en dør sidder et skilt med teksten »Generaldirektoratet«. Og skulle man få lyst til at holde et møde eller en sammenkomst i det lokale, hvor Post & Telegrafvæsenets bestyrelse i sin tid holdt deres møder, kan det også lade sig gøre.

390 værelser Gæsterne i Villa Copenhagens 390 værelser må meget gerne have en klar følelse af, at de befinder sig i København. Derfor er værelserne indrettet på en helt særlig måde.

- Der skal være noget herskabslejlighed over det. Derfor har vi indrettet værelserne med høje vinduer, og dørene er specielt høje. Den slags detaljer er med til at give følelsen af københavnsk herskabslejlighed. På mange andre hoteller aner du jo ikke, om du er i København, Tokyo eller New York, når du sidder på dit værelse, forklarer Marco Wendicke, kommerciel direktør på Villa Copenhagen.

»Luksus med omtanke« er en af hotellets brandværdier. Ifølge Marco Wendicke betyder det blandt andet, at det godt kan være afslappet, selv om det er luksus.

- Hos os ønsker vi ikke, at det skal være fornemt på det stive måde. For os er luksus, at man kan være afslappet, siger Marco Wendicke

Omtanken giver sig også udslag i det fokus, der er på bæredygtighed i hotellet. Der er lagt vægt på økologi, og når gæsterne tager sig en dukkert i den 25 meter lange tagpool med udsigt over byens tage og den københavnske trafikstøj i baggrunden, kan de glæde sig over, at opvarmningen af det lune vand, kommer fra overskudsvarme fra hotellet.

- Vi har heller ikke en masse små plastik flasker på værelserne, og vi kæmper ihærdigt for at holde madspildet på et så lavt niveau som muligt, fortæller kommerciel direktør Marco Wendicke.

Krydderurter og bybier Når gæsterne på Villa Copenhagen sætter tænderne i et godt måltid mad fra hotellets køkken, er det meget tænkeligt, at krydderurterne kommer fra den skjulte have, der ligger i nærheden af tagpoolen. Anskaffelse af en flok Bybier i forbindelse med den skjulte have er under overvejelse, så det er ikke utænkeligt, at der på et tidspunkt kommer til at stå honning fra egne bier på hotellets morgenbord.

Villa Copenhagen råder også over eget bageri ved navn »Rug«, og det er meningen, at hotellets naboer og andre skal have mulighed for at købe deres morgenbrød her. Når bydelen Postbyen tæt på Villa Copenhagen åbner om kort tid, vil beboerne her kunne bruge Rug som deres nærbagerbutik. I det hele taget vil man gerne have de lokale til at tage hotellet til sig og komme forbi for at spise en frokost eller drikke en kop kaffe.

- Vi er et luksushotel, men vi ønsker at sende et signal, der siger »kom ind, her er alle velkomne«, lyder det fra den kommercielle direktør.

Fin sommer trods corona Hotellet åbnede den 1. juli 2020 - umiddelbart dårlig timing set med forretningsmæssige øjne, fordi coronakrisen på det tidspunkt havde et fast tag i Danmark med rejserestriktioner, der forhindrede rejsende fra mange lande i at tage en tur til København. Men trods disse forhindringer havde man en ganske fin sommer på Villa Copenhagen.

- Vi havde mange danske familier, som besøgte os plus en pæn mængde nordmænd, så vi klager egentlig ikke over sommeren, fortæller Marco Wendicke.

Siden er det dog gået pænt ned ad bakke, da coronaen jo stadig er over os med alle de restriktioner, det fører med sig. Den onsdag sidst i oktober, Erhverv Sjælland var på besøg, blev kun 20 procent af hotellets kapacitet udnyttet.

Toiletslottet Villa Copenhagen er den hidtil største investering, hotelgruppen Nordic Hotels med nordmanden Petter Stor­dalen i spidsen har kastet sig ud i. 1,5 milliarder kroner er der sat i projektet.

Bygningen på hjørnet af Bernstorffsgade og Tietgensgade i det centrale København har altid været forbundet med store beløb. Det kostede i sin tid 2,5 millioner kroner at opføre den, men så var der også både centralvarme og elektricitet, ligesom der var brugt fine træsorter som mahogni. Dette faldt dengang nogle for brystet, og postvæsenets hovedkontor fik derfor tilnavnet »toiletslottet« som følge af de mange toiletter og de ekstravagante forhold.