Et liv i Volvos tjeneste

Hvis du var en bil, hvilket mærke er du så? Når du leger den leg med direktør Palle Jensen fra Autohuset Vestergaard i Hillerød, så bliver svaret: Volvo. Og når du siger Volvo, så ser du for dig en solid, rummelig, pålidelig, sikker og robust bil med plads til hele familien inklusiv hunden, men Volvo står også for innovation, udvikling og den, der tør tage de første skridt ind på nye områder, og de værdier har Palle Jensen altid kunne identificere sig med.

- Det, der har drevet mig, er Volvos filosofi omkring det at lave biler. Volvo er kendt for deres sikkerhed. De var de første, der tog patent på sikkerhedsselen og laminerede frontruder. Det var helt tilbage i 50erne og længe før, at den slags blev standard. Historikken fortæller, at Volvo virkelig har været foran på mange fronter, og det er de også i dag, når vi taler om innovation inden for recykling med genbrug af dele i bilerne, børnesikkerhed og hensynet til miljøet, siger Palle Jensen.