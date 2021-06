Se billedserie Hanne Breddam og Michael Helweg har begge taget DTUs nye bestyrelsesuddannelse »DTU Board Education«, og det valg har allerede åbnet nye døre for dem begge.

Et boost til motivering

Den nye bestyrelsesuddannelse »DTU Board Education« har åbnet et nyt kapitel i Hanne Breddams arbejdsliv.

Erhverv - 21. juni 2021

Hanne Breddam fra Holte er tech-iværksætter. Sådan har karrieren tegnet sig lige siden hun med sin uddannelse som datalog tilbage i 2000 var medstifter af analyse- og konsulentvirksomheden BusinessMinds som ekspanderede til Australien og Philipinerne.

BusinessMinds blev fusioneret ind i først QVARTZ Analytics og derefter Bain & Co,, og Hanne Breddam var med hele vejen, indtil september sidste år, hvor hun trak sig ud for at starte næste kapitel i sit arbejdsliv.

- Jeg holdt først en lille pause for at tænkte lidt over, hvad jeg skulle og startede med at tage uddannelsen Startup Chapter på DTU, og der hørte jeg om den nye bestyrelsesuddannelse, fortæller Hanne Breddam.

Ny uddannelse fra DTU I begyndelsen af året lancerede DTU Learn for Life og DTU Entrepeneurship bestyrelsesuddannelsen »DTU Board Education«, der er målrettet stiftere, investorer, business angels, CEOs, forretningsudviklere, innovationsspecialister, iværksættere og potentielle bestyrelsesmedlemmer, og med gode erfaringer fra det første uddannelsesforløb var Hanne Breddam klar til at fortsætte.

- Det har været meget inspirerede, og selv om jeg først tænkte, at den var lidt dyr, så er der ingen tvivl om, at det har været alle pengene værd. Der har været rigtig gode lærere og mange »hands on«-erfaringer fra kendte som for eksempel Lars Kolind og andre, fortæller Hanne Breddam.

Ny post og investering Hanne Breddam arbejder i dag som CCO hos IT Kartellet, der er et datterselskab under C2IT Group og hun er medinvestor i et nyt investeringsselskab, Greenhouse ApS, der åbner den 1. juli og som har fokus på bæredygtighed. Som investor har Hanne Breddam også plads i bestyrelsen for Greenhouse ApS, så der er mange ting i gang. Hun har ikke ambitioner om igen at udvikle sin egen startup-virksomhed, men er til gengæld klar til at hjælpe andre med sine erfaringer.

- Jeg synes, det er sjovt at være en del af den skabende proces fra ide til at virkeliggøre noget, og det gør ikke noget, at det er svært, siger Hanne Breddam og fortæller, at hun nu er blevet meget målrettet i forhold til, hvilken type bestyrelsesposter, som hun er på udkig efter.

- Jeg skal ikke sidde i en bestyrelse bare for at sidde der men være med der, hvor det giver mening at bidrage, siger hun.

Netværket åbner sig Derfor er Hanne Breddam også glad for det netværk og den inspiration, som forårets bestyrelsesuddannelse har ført med sig.

- En del af det at klare sig godt i erhvervslivet er blive mere bevidst om, hvad man selv kan og hvem man kan bruge. Jeg er for eksempel blevet bedre til at stille de rigtige spørgsmål, og det handler det også om at kunne i bestyrelseslokalet. Mange er ikke vant til at tage fat i deres netværk, men det har jeg øvet mig i her, mens jeg har haft fri, og jeg har nu en liste over mennesker, der kan hjælpe mig videre i processen, siger Hanne Breddam og understreger, at det er vigtigt som iværksætter og virksomhedsleder også at bruge tid på at udvikle sine egne kompetencer.

- Det man lærer, kan man bruge alle steder. Nu er startup og scaleup blevet modeord, men det grundlæggende man lærer om at tage ansvar i en bestyrelse, at få ejeraftaler og fordeling af ejerskab på plads, det er både vigtigt i starten, når man stifter virksomhed men også eviggyldigt og hele tiden i spil i en etableret virksomhed, siger hun og fortsætter:

- Hvis man er modtagelig for læring og tør prøve det af, så kan man flytte sig, og det kan man gøre hele livet. Jeg er blevet endnu mere motiveret til at gå ud og gøre det godt, og noget af det, jeg gerne vil have fokus på er bæredygtige virksomheder.