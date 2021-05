Se billedserie Maja Lindahl, virksomhedens PR- og eventmager, byder velkommen til Lakrids by Bülow, hvor op til 12 personer ad gangen nu kan komme på rundtur og få et indblik i kunsten at lave lakrids i forskellige afskygninger. Foto: Jens Wollesen

Et besøg hos Lakrids by Bülow skal være en del af det at være turist i Danmark

Erhverv - 20. maj 2021 kl. 12:43 Kontakt redaktionen

Af Anders Spanggaard

Foto: Jens Wollesen

Hos lakridsvirksomheden Lakrids by Bülow i Hvidovre har de en ambition: Et besøg hos dem skal være en del af oplevelsen ved at være turist i Danmark. Derfor åbner virksomheden i dette forår dørene til lakridsfabrikken og laboratoriet, hvor alle de spændende varianter og lækre smage udvikles. Her kan alle interesserede komme på en rundtur i lakridsens verden - og besøget indbefatter naturligvis smagsprøver på varerne.

På rundturen får deltagerne fingrene helt ned i lakridsen - i overført betydning selvfølgelig - og ser, hvordan produktet håndlaves og opnår sin status som et gourmet produkt.

Lakrids by Bülow er grundlagt på Bornholm af Johan Bülow. Han har ikke fysisk mulighed for at være med på alle rundvisningerne, men han står for introduktionen til rundturene på video, hvor han fortæller om baggrunden for, at han i 2007 kastede sig ud i at lave lakrids.

- Min mor fortalte mig altid, at jeg skulle opbygge noget selv, og min onkel havde bolsjekogeriet i Svaneke, så på den måde blev jeg inspireret til at gå i gang med at lave min egen lakrids, fortæller Johan Bülow i videoen.

Selv om alt gik galt i begyndelsen, da han forsøgte sig med at lave lakrids i en gryde hjemme i sin mors køkken, fortsatte Johan Bülow ufortrødent sine eksperimenter med lakridsen, og den 7/7 2007 kunne han slå dørene op til sin første lakridsbutik i Svaneke. Her havde kunderne også mulighed for at komme tæt på og følge med i processen, så man kan sige, at det er denne tradition, der nu bliver fulgt op på i lakridsfabrikken i Hvidovre.

Den første lakridsmaskine Erhverv Sjælland fik forleden mulighed for at prøve rundturen hos Lakrids by Bülow. Inden vi bliver lukket ind i de »hellige haller« forklarer Maja Lindahl, PR- og eventmanager os, at vi skal bære mundbind og futter på skoene. Da det er på plads, er vi klar til at blive klogere på, hvordan man laver lakrids, og ikke mindst at smage på varerne.

Rundturen er arrangeret, så man følger produktionen kronologisk, så vi begynder ved råvarerne. Rismel er en vigtig ingrediens, da lakridsen på den måde bliver glutenfri. Derudover bruges der blandt andet lakridspulver, glucose og anisolie.

- Anis er med til at give lakridssmag og duft, forklarer Maja Lindahl, som tilføjer, at råvaren melasse giver lakridsen sin sorte farve.

Så står vi ved virksomhedens første lakridsmaskine, som Johan Bülow købte af en engelsk ingeniør. Den er stadig i drift og kan producere 100 kilo lakrids i timen. Lakridsen kommer ud af maskinen i lange bånd, og vi får lov at smage. Det er blød lakrids, og vi skal lige vænne os til, at lakridsen er varm, når den tages lige fra maskinen.

Hver bid en oplevelse Det er naturligvis lakridsen, der er i centrum hos Lakrids by Bülow, men chokolade spiller også en stor rolle i virksomheden. Det meste af den lakrids, der ruller ud fra fabrikken i Hvidovre, er nemlig overtrukket (drageret) med chokolade. Lige siden begyndelsen i Svaneke på Bornholm har visionen været at lære verden at elske lakrids. Og det hjælper chokoladeovertrækket med til.

- Vi dragerer ofte lakridsen med flere lag af chokolade med forskellige smagsnoter. Hver bid skal være en oplevelse, når du sætter tænderne i et produkt fra Lakrids by Bülow, forklarer Maja Lindahl.

Hun tilføjer, at virksomheden selvfølgelig også producerer ren lakrids, hvis man har lyst til at smage den rene vare uden indblanding fra chokoladens verden.

Tilbage ved rødderne Lakrids by Bülow har også en økologisk afdeling, og her kommer vi tilbage til rødderne, som det begyndte i Johan Bülows mors køkken på Bornholm. Gryden i fabrikkens økologiske afdeling er dog noget større end gryden på moderens komfur.

I gryden bliver lakridsen kogt i fire timer.

Og skulle man undervejs have glemt, hvad det handler om hos Lakrids by Bülow, kan man kaste et blik op på væggen. Her er der et maleri af lakridsrødder i stor størrelse.