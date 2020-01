Ericsson lukrerer på politisk kritik af 5G-net fra Huawei

2019 skabte en "unik mulighed" for svenske Ericsson på markedet for 5G-netværk.

Det svenske telekommunikationsselskab Ericsson har haft vind i sejlene i 2019, hvor salget er gået fire procent frem. I alt blev der i året solgt for godt 160 milliarder kroner.

Derudover jubler selskabet over en forbedret position på markedet for 5G-netværk.

- Vi er i dag blandt de førende inden for 5G-netværk med 78 kommercielle 5G-aftaler med unikke operatører og 24 aktive 5G-netværk på fire kontinenter, siger direktør Börje Ekholm i forbindelse med regnskabet.

Ericsson har på 5G-markedet konkurreret med blandt andet kinesiske Huawei, der flere steder er stødt på politisk modstand. Huawei mistænkes af særligt den amerikanske regering for at udgøre et sikkerhedsproblem.

Et af de steder, hvor Huawei blev slået af Ericsson, er Danmark. TDC ombestemte sig og valgte Ericsson som partner på sit kommende 5G-netværk.

Konkurrencefordelen er ikke gået forbi næsen af den svenske ledelse i Ericsson.

- Vores produkter i Netværk og Digitale Services fortsætter med at få bedre fodfæste på et meget konkurrencepræget marked, der er præget af et teknologisk skift til 5G, siger Börje Ekholm.

- Vores portefølje og position kombineret med de nuværende dynamikker i markedet udgør en unik mulighed for os, og vi vil fortsætte med at investere for at styrke vores position.

- Vores strategi er at bygge et stærkere selskab på langt sigt, og vi vil ikke bytte langsigtet strategisk styrke for kortsigtede gevinster.

Med den begrundelse varsler Ericsson-ledelsen fortsatte investeringer i teknologisk udvikling.

- Disse (investeringer, red.) har sikret os en konkurrencemæssig fordel, i takt med at operatører accelererer deres 5G-investeringer. Vi fortsætter med at eksekvere vores strategi, skriver Börje Ekholm.