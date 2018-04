Se billedserie Næstved er en af de få kommuner i Region Sjælland, der har flyttet hele 10. klasses-centeret til en erhvervsskole. Motivet er fra en introdag for 10. klasse på ZBC i Næstved. Foto: ZBC

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsskoler: Sjællandske kommuner er fodslæbende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsskoler: Sjællandske kommuner er fodslæbende

Erhverv - 22. april 2018 kl. 11:30 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsorganisationer, håndværkere, industrivirksomheder og erhvervsskoler råber i kor, at der er behov for mange flere unge på erhvervsuddannelserne. Ellers mangler Danmark 44.000 faglærte i 2025 ifølge tal fra Dansk Industri. Koret peger på adskillige tiltag for at ændre det billede. Et af dem er at placere det erhvervsrettede 10. klassetrin - EUD10 - direkte på en erhvervskole.

Det gør seks kommuner i Region Midtjylland, fire i Region Syddanmark og syv i Region Hovedstaden, men erfaringerne i Region Sjælland er sparsomme. Her er det kommunerne Odsherred og Næstved, der har valgt den løsning, ligesom Næstved også har valgt at placere den almene 10. klasse på en erhvervsskole. Det viser et nyt notat fra foreningen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Foreningens direktør, Lars Kunov, mener, der skal mere til, hvis det skal rykke:

- På landsplan er det relativt få kommuner, der har overladt hele 10. klasse til en erhvervsskole, så nogle får det tilbud, men skal det for alvor gøre en forskel for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, så skal alle 10. klasser ligge på en erhvervsskole.

Omfanget af 10. klasser i erhvervsskoleregi i Region Sjælland er direktøren ikke just imponeret af.

- De 10. klasses-centre, man har lavet i kommunerne, har været ok, men vores udfordringer viser, at vi nu har brug for nye løsninger, siger Lars Kunov og tilføjer:

- Jeg synes, kommunerne i regionen er ret fodslæbende på det område. Og vi ved, der er erhvervsskoler, der har budt sig til - uden held.

Næstved Kommune har siden sommerferien haft hele sit 10. klasses-center samlet på ZBC, der er Danmarks næststørste erhvervsskole.

- Ved at placere 10. klasse på ZBC, der har ungdomsuddannelser, fik vi eleverne ind i det rette miljø, så det bliver lettere for dem at vælge en ungdomsuddannelse. For os er det vigtigt, at de vælger rigtigt, når de vælger ungdomsuddannelse. Ikke at de vælger noget bestemt, siger Lars Nedergaard, der er chef for Center for Skole og Dagtilbud i Næstved Kommune.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland hvor der er tema om erhvervsuddannelser