Erhvervsminister: Anbefalinger til realkredit er urimelige

En del af udspillet fra komitéen lyder, at de store banker og realkreditinstitutter skal holde på flere penge som en sikkerhed, når de låner penge ud.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil kæmpe med "næb og kløer" for, at det ikke bliver dyrere at være boligejer, efter at Baselkomitéen har fremlagt sine nyeste anbefalinger til finanssektoren.

- Det er desværre som frygtet. Anbefalingerne kan betyde, at det bliver mere omkostningstungt at være pengeinstitut og dyrere at være boligejer, siger ministeren.

Anbefalingerne skal dog først implementeres i EU, før de gælder for de danske institutter.

- Jeg vil forsøge at overbevise EU om, at det er urimelige krav, siger ministeren.

- Vi har en unik realkreditstruktur i Danmark, som i over 100 år har givet danskerne meget billige boliglån. Og den er ikke væltet omkuld under de stormvejr, der har været. Det er det, vi skal have overbevist EU om.

Ministeren lover, at Danmark i EU vil fremføre et krav om, at den danske finansielle sektor ikke skal rammes unødigt hårdt.

En arbejdsgruppe under Erhvervsministeriet har tidligere vurderet, at et gulvkrav på 72,5 procent kan koste realkreditinstitutterne 78 milliarder kroner i polstring.

Et gulvkrav er et minimumsloft for, hvor risikabelt et udlån må være.