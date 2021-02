Se billedserie Hos Mo-Hair frisørsalon på Frederiksberg er man lige nu tvunget til at holde lukket på grund af nedlukningen. Ejer Mette Skovgaard er derfor glad for ny aftale om kompensation. Foto: Privatfoto/Free

Erhvervslivets mindste får en hjælpende hånd

Højere lønkompensation til selvstændige vil redde virksomheder, men den kommer for sent, siger organisationer. Hos frisørsalon kalder man hjælpen for kærkommen.

Erhverv - 09. februar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

På Frederiksberg er der jubel hos Mette Skovgaard, som ejer frisørsalonen Mo-Hair. Et politisk flertal er nemlig blevet enige om at forhøje loftet for, hvor meget økonomisk kompensation man kan søge som selvstændig. For en salon som Mo-Hair, der lige nu holder coronalukket og har hjemsendt ni ansatte, lander aftalen på et tørt sted.

