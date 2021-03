Erhvervslivet vil have sænket afstandskrav til store butikker

Mens butikker på mellem 2000 og 4999 kvadratmeter har skullet sikre 20 kvadratmeter per kunde, så har butikker på 5000 kvadratmeter eller derover skullet sikre mere end det tidobbelte. Mere præcist 250 kvadratmeter per kunde.

Det krav finder man ulogisk i erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI), der har mange af de genåbnede butikker som sine medlemmer.

Ifølge Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør for DI Handel, er det ulogisk, at de butikker, der har mest plads, skal underlægges de skrappeste krav.

- Vi har selvfølgelig stor forståelse for, at vi skal sikre os, at smitten ikke løber løbsk, og at der skal være nogle krav til, hvor mange kunder man må lukke ind ad gangen.

- Men vi mener, at det må være muligt at kunne have et krav, der er noget lavere, så det også kan give mening for butikkerne at drive forretning rent økonomisk og samtidig overholde alle de sundhedsanbefalinger, der er for blandt andet afstand og afspritning, siger Sidsel Dyrholm Holst.

Butikkerne - store som små - har skullet holde lukket siden efter jul. Årsagen til den lange nedlukning har været bekymring for, om nye varianter af coronavirus ville kunne forværre epidemien.

Som led i en gradvis genåbning af landet har mange butikker mandag igen haft mulighed for at tage imod kunder. Butikker i storcentre har været undtaget.

Selv om hun gerne havde set et lavere afstandskrav for de største butikker, så erkender Sidsel Dyrholm Holst, at det er bedre end ingenting, at butikkerne igen kan tage imod kunder.

- Der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig er bedre end ingenting, og butikkerne er jo også rigtig glade for, at de kan åbne igen og tage imod kunder.

- Men vi synes også, at det skal give mening med de her restriktioner, og butikkerne har også bare rigtig svært ved at se meningen med, at de skal stille så mange kvadratmeter til rådighed for den enkelte kunde. For man kan sagtens afvikle det sundhedsansvarligt med færre kvadratmeter, siger hun.

Elgiganten, der er en af landets største forhandlere af hårde hvidevarer, har ikke butikker på over 5000 kvadratmeter. Men flere af kædens butikker ligger i spændet mellem 2000 og 4999 kvadratmeter og har derfor skullet sikre 20 kvadratmeter til hver kunde.

Ifølge Peder Stedal, administrerende direktør hos Elgiganten, har det mandag fungeret fint med afstandskravet. Men direktøren ser gerne, at butikkerne får lov til at tage imod flere kunder ad gangen.

- Vi havde gerne set, at man havde åbnet mere op. For vores vedkommende er det lige nu ikke højsæson, så vi ser ikke ind i, at vi vil have de store problemer med at håndtere kundetrafikken, siger Peder Stedal.

Hos Jysk, der er kendt for at sælge møbler samt puder og dyner, er ingen af kædens butikker over 2000 kvadratmeter. Derfor skal butikkerne bare sikre ti kvadratmeter til hver kunde.

Det krav har butikkerne ikke svært ved at leve op til, og ifølge Bo Andersen, dansk landechef for Jysk, er det sundhedsansvarligt at besøge kæden.

- Kunderne skal have ti kvadratmeter hver især, og vi har nogle store butikker, så der er god plads til kunderne, siger Bo Andersen.

Mandag har regeringen indledt forhandlinger med resten af Folketingets partier om næste del af genåbningen af landet.

De sidste partier står til at blive indkaldt til forhandlinger 12. marts.