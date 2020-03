Artiklen: Erhvervslivet savner økonomisk hjælp til at dække coronatab

Aflyste arrangementer koster virksomheder dyrt, og derfor efterlyser de nu penge til at dække hullerne.

Det kan blive dyrt for virksomheder, når koncerter og sportsbegivenheder bliver aflyst som følge af myndighedernes nye anbefalinger mod coronavirus.

Derfor beder flere af erhvervslivets organisationer nu om en økonomisk håndsrækning fra politikerne. Det skriver Jyllands-Posten.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) efterlyser en politisk plan for at "imødegå de økonomiske følger", skriver avisen.

Nogle arrangører risikerer også "betydelige tab", skriver Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, i en kommentar til Jyllands-Posten.

- Vi bakker op om opfordringen (om at aflyse store arrangementer, red.), for det er meget vigtigt, at der tages de nødvendige forholdsregler.

- Men vi mener også, at der skal findes løsninger, der sikrer, at arrangørerne ikke lider store økonomiske tab, lyder det.

Virksomheder kan ifølge epidemiloven søge om erstatning for dokumenterede tab ved tvangsforanstaltninger fra myndighedernes side, skriver Jyllands-Posten.

Myndighederne har dog ikke forbudt store arrangementer, men blot opfordret kraftigt til at aflyse.

Det gjorde de fredag formiddag, da statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde opfordrede til, at alle arrangementer med over 1000 mennesker bliver aflyst foreløbigt frem til slutningen af marts.