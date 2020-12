Erhvervslivet om aftale mellem EU og briter: Afværger kaos

- Jeg er meget lettet. Det er en meget fin julegave, vi har fået her, for europæisk erhvervsliv og dansk erhvervsliv.

At EU og Storbritannien har indgået en handelsaftale afværger kaos for dansk og europæisk erhvervsliv.

- Det er enormt vigtigt for de mange danske virksomheder og 67.000 danske arbejdspladser, der er direkte afhængige af eksport til Storbritannien, at aftalen lander, siger han.

EU og Storbritannien har juleaftensdag - blot syv dage før deadline og efter ti måneders forhandlinger - indgået en aftale om det fremtidige forhold.

Også administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, glæder sig over, at der er landet en aftale.

- Det er lys i mørket, og det er nødvendigt. Nu har vi både haft coronatider og brexit. Det er et kæmpe skridt fremad for dansk erhvervsliv, at der nu er indgået den her aftale, siger han.

Efter nytår vil dansk erhvervsliv blive mødt af nye benspænd i form af en række nye regler og procedurer.

Det betyder blandt andet, at danske producenter af alt fra maskiner til elektronik fra årsskiftet skal leve op til nye produktkrav, der kan være vanskeligt for nogle virksomheder.

Men ifølge Brian Mikkelsen er aftalen utrolig vigtig for at sikre den fremtidige handel mellem Danmark og Storbritannien.

- Det vigtigste er, at vi kan sælge vores varer i Storbritannien uden en egentlig told. Så vil der komme nogle besværligheder, men det vil være noget nemmere, end hvis vi ikke havde haft en aftale nu her, siger han.

Aftalen skal godkendes, og det britiske underhus ventes at kunne stemme om den 28. december, bare tre dage inden at Storbritannien forlader EU-regler.

Det er ventet, at aftalen vil få midlertidig virkning fra 1. januar, da EU-Parlamentet, som også skal stemme om den, først ventes at gøre dette efter nytår. Også EU-landene får travlt med at læse aftalens 2000 sider.