Erhvervslivet kalder vismænds nye prognose bemærkelsesværdig

Det svarer i runde tal til en nedjustering på cirka 6 milliarder kroner, forklarer cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer.

Han nævner også, at nedjusteringen står i skærende kontrast til prognoserne hos både Nationalbanken og regeringen.

De venter for næste år en vækst på henholdsvis 1,5 og 1,6 procent, mens vismændene altså nu venter 1,3 procent.

- Vismændene er noget mere negative i forhold til vækstudsigterne for næste år. Det er bemærkelsesværdigt, fordi der ellers plejer at være mere enighed i prognoserne, siger Tore Stramer.

Den sænkede vækstforventning sker i forbindelse med offentliggørelsen af vismændenes seneste diskussionsoplæg.

I oplægget forklarer de nedjusteringen med lavere vækst på Danmarks eksportmarkeder og høj usikkerhed rundt om i verden.

Blandt andet bliver brexit og handelskrigen mellem USA og Kina nævnt som forhold, der kan give en mavepuster til den globale økonomi.

Vismændene understreger dog også, at dansk økonomi står godt rustet til at kunne klare et eventuelt globalt tilbageslag.

Den udlægning deles af direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

- Det går stadig godt i Danmark. Men hvis de mørke skyer omkring os bliver til et reelt uvejr, får vi brug for at kunne værge økonomisk for os.

- Derfor er det afgørende, at vi sørger for at holde krudtet tørt til at kunne holde hånden under økonomien ved et tilbageslag - og ikke bruger pengene på forhånd, siger han.

Heller ikke Tore Stramer fra Dansk Erhverv har tændt det røde advarselsblink som følge af vismændenes nedjustering.

Men den ændrede vækstforventning har alligevel kastet et farveskifte af sig.

- Vi er gået fra et grønt lys til et gult lys. Vi skal også være opmærksomme på, at der er en risiko for et skifte til rødt lys, på grund af at udsigterne er så ekstraordinært usikre, som de er i øjeblikket.

- Men vismændene har altså fortsat en forventning om, at det ikke er en krise, vi kigger ind i, men at det er en blød opbremsning i dansk økonomi, siger Tore Stramer.

For i år venter vismændene en vækst i den danske økonomi på 2 procent, viser det seneste diskussionsoplæg.

Det er uforandret i forhold til vækstforventningen i det forudgående oplæg fra juni.