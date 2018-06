Erhvervsliv vil have kontrol med kopivarer i lufthavne

For så længe en privatperson selv bestiller en vare hjem fra et tredjeland på nettet, kan varen kun stoppes i tolden, hvis det vurderes, at den indeholder farlig gas eller el.

Derfor mener man i Dansk Erhverv, at mere kontrol med varer fra lande uden for EU, er det første sted, man burde sætte ind for at komme kopiprodukter til livs.

- Danskerne køber i stigende grad varer direkte fra udenlandske virksomheder. Eksempelvis fik Post Nord 10 millioner pakker alene fra Kina sidste år.

- Når det er private selv, der køber fra udlandet, så er der meget begrænset kontrol med produktsikkerhed og forbrugerregler. Det er et stort problem, ikke kun fordi forbrugerne kan købe noget, der potentielt kan være farligt, men også fordi danske virksomheder udkonkurreres, forklarer Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv.

Hun ønsker, at det eksempelvis bliver muligt at udføre kontrol i lufthavnen med de mange pakker, som danskerne får tilsendt.

- Der er ikke hjemmel til at kontrollere, andet end hvis der er eksplosiver, eller el der kan være til fare for andre. Det vi godt kunne tænke os, det er, at der kom kontrol med produktsikkerheden, med kemien og selvfølgelig også med om der er tale om kopivarer ved privates e-handel, siger hun.

Onsdag er nye tal fra EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) fremlagt af Erhvervsministeriet, der viser, at handlen med kopivarer betyder, at 13 forskellige sektorer årligt mister seks procent af det direkte salg i Danmark.

Det svarer til 8,6 milliarder kroner i tabt salg for virksomhederne og 5000 tabte arbejdspladser i Danmark.