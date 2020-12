Erhvervsliv vil have hurtig hjælp: Coronatiltag slår hårdt

Der er brug for en hurtig kompensation til de erhverv, der fra onsdag igen må lukke for at bremse den stigende coronasmitte.

Sådan er meldingen fra flere aktører, efter at der mandag er offentliggjort nye tiltag i 38 kommuner. Det er blandt andet barer, restauranter og biografer, der fra onsdag skal holde lukket frem til 3. januar.