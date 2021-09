Erhvervsliv ser grønne ordrer efter tysk valg

Ifølge Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, havde et mere klart valgresultat været at foretrække for de danske virksomheder.

For jo hurtigere en ny regering kommer til, desto hurtigere kan der sættes gang i de investeringer, som kan komme danske virksomheder til gode.

- Det er ikke lige så klart et resultat, som man kunne have ønsket. Men jeg tror stadig, at mulighederne for en lidt anderledes profil på tysk økonomi er til stede.

- Langvarige forhandlinger vil betyde, at der går længere tid, før der bliver ført noget politik i Tyskland, så det er da ærgerligt. Men det får ikke den helt store betydning på den lange bane, siger han.

I dansk erhvervsliv er der tilfredshed med resultatet af det tyske valg, da der umiddelbart ikke er lagt op til store revolutioner, selv om regeringsmagten måtte skifte.

Samtidig er der udsigt til mere tempo på den grønne omstilling og digitalisering. Det åbner for mulighed for ordrer til danske virksomheder.

Sådan lyder det fra erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv.

- For dansk erhvervsliv er det væsentlige, at der er stabilitet, når man skal byde ind på projekter eller overvejer at gå ind på markedet, og det ser ikke ud til at ændre sig, siger Thomas Bustrup, der er direktør for internationale forhold i Dansk Industri.

- Danske virksomheder har klart en fordel af, at der ikke er nogle af de yderste fløje, som har fået et særligt godt valg. Et stabilt setup er meget vigtigt, siger han.

Samme melding kommer fra Michael Bremerskov Jensen, der er chef for internationale forhold i Dansk Erhverv.

- Erhvervslivet kan lide forudsigelighed og sikkerhed, og det har vi i Tyskland, hvor der er tradition for at arbejde hen over midten. Og det er helt anderledes end i USA, hvor vi nogle gange ser store ændringer, når magten skifter, siger han.

Socialdemokraterne fra SDP fik ved søndagens valg opbakning fra 25,7 procent af vælgerne. Dermed har partiet marginalt vundet valget foran de konservative CDU/CSU, der fik 24,1 procent.

Kommende forhandlinger vil afgøre, hvem der kan danne regering.

De Grønne fik med 14,8 procent af stemmerne sit bedste valgresultat nogensinde og den største procentvise fremgang af alle partier i forhold til 2017, hvor partiet fik 8,9 procent.

I valgkampen har klima og digitalisering været blandt de største emner på dagsordenen. Særligt på det grønne område har danske virksomheder gode løsninger inden for blandt andet vedvarende energi og løsninger, der kan spare på energien i bygninger.

- Der har været et stort klimafokus, og det har kanslerkandidaterne også lagt vægt på, så vi kommer til at få øgede muligheder for at sælge grøn teknologi til Tyskland.

- Det var nok sket uanset valgets udfald, men med De Grønnes stærke valg bliver det yderligere bekræftet, siger Michael Bremerskov Jensen fra Dansk Erhverv.