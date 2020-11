Erhvervsliv: Bidens grønne vision kan blive gevinst for Danmark

Det skyldes ikke mindst, at Biden har lagt op til mere internationalt samarbejde og en grønnere klimapolitik.

Det er positivt for dansk erhvervsliv, at amerikanerne har valgt Joe Biden som USA's 46. præsident i stedet for Donald Trump.

Sådan lyder det fra erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv, efter at store amerikanske medier CNN, AP og Fox News har udråbt Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

- Vi får en amerikansk præsident, som synes, at internationalt samarbejde, klimaudfordringen og den grønne omstilling er vigtig og også vil arbejde for et stærkere sundhedsvæsen, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri.

- Det er noget, som danske virksomheder kan levere til, og som vi også ser som vigtige dagsordener, siger han.

Lars Sandahl Sørensen understreger, at Danmark og danske virksomheder har klaret sig godt under Trump og peger på, at USA sidste år var det største eksportmarked.

Eksporten lød på 158 milliarder med Novo Nordisk og Vestas blandt de store eksportører.

- De sidste fire år under Trump har Danmark klaret sig godt, og det har dansk erhvervsliv godt af.

- Når det er sagt, så har vi set en præsident, som har været enormt nationalt orienteret og ganske buldrende til tider, hvilket har skabt usikkerhed - blandt andet under handelskrigen mod Kina, siger Lars Sandahl Sørensen.

Hos Dansk Erhverv mener administrerende direktør Brian Mikkelsen også, at Bidens sejr er det bedste udfald for danske virksomheder.

- Det giver en lille fordel, at det bliver Biden, fordi vi er en lille nation, der lever af at handle med andre lande.

- Derfor er det vigtigt, at der er internationale handelsregimer, der fungerer, og at der ikke hele tiden er handelskrig. Og vi tror på, at Biden vil normalisere handelssiden, i forhold til hvad vi har set under Trump.

- Samtidig vil Biden være god for den grønne dagsorden, siger Brian Mikkelsen.

Han understreger, at der formentlig ikke er lagt op til et stort skift for dansk erhvervsliv og eksporten til USA, fordi der skiftes ud på præsidentposten.

- Donald Trump ville ikke have været en katastrofe. Vores eksport er op gået op under Donald Trump, så det er ikke sådan, at der er lagt op til en revolution, fordi det bliver Biden i stedet, siger Brian Mikkelsen.

Samme melding lyder fra Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri.

- Det er jo klart, at Biden også vil være enormt fokuseret på interne forhold i USA, og lige nu har han en stor udfordring med coronavirusset, som også er en stor økonomisk krise.

- Men vi tror på, at Biden kan få USA tilbage omkring bordet i forhold til klimaudfordringerne og at genetablere det transatlantiske samarbejde, siger Lars Sandahl Sørensen.