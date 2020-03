Se billedserie Erik Krarup er national tovholder på det landsdækkende Early Warning program.

Erhvervsfolk hjælper gratis under Corona-krisen

Erhverv - 19. marts 2020 kl. 11:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anders Spanggaard Små og mellemstore virksomheder i hele landet kan få gratis råd og vejledning gennem Early Warning-programmet. Programmet giver gratis adgang til en sparring, som er velafprøvet i forhold til at hjælpe virksomheder, som oplever bump på vejen eller allerede er i økonomisk krise.

- Hvis små og mellemstore virksomheder oplever tegn på krise som følge af Corona-situationen, står vi klar med rutinerede konsulenter, et korps af 80 frivillige erhvervsfolk, der kan hjælpe uden beregning, samt en kreds af insolvensadvokater, der også kan træde til,« siger direktør Erik Krarup, Erhvervshus Midtjylland, der er national tovholder på det landsdækkende Early Warning-program, som også Erhvervshus Sjælland er en del af.

Corona-krisen kan allerede nu mærkes på antal henvendelser til Early Warning, tilbyder hjælp og sparring om, hvordan virksomhederne kommer bedst igennem krisen. Hjælpen er gratis, uvildig og fortrolig.

- Vi mærker allerede nu en øget efterspørgsel efter hjælpen, og vi er klar til at hjælpe. Når virksomheder kontakter os, vil de i første omgang få en telefonsamtale med en af vores erfarne konsulenter, som vil skabe sig et første overblik over karakteren af de udfordringer, virksomheden har. Næste skridt er typisk, at vi på et telefonmøde vil gennemgå og drøfte virksomhedens situation og skabe overblik over mulige indsatser og løsninger, og ofte vil virksomheden derefter blive tilbudt rådgivning af en af vores erfarne frivillige rådgivere, forklarer Erik Krarup.

Early Warning har eksisteret siden 2007 og har siden da hjulpet flere end 6.000 virksomheder.

Mange står klar Erik Krarup oplyser, at alle konsulenter og langt hovedparten af de frivillige rådgivere og insolvensadvokaterne i Early Warning har meldt ind, at de er ekstra parate til at yde hjælp i den kommende tid.

- Det er vi rigtig glade for, meget tyder desværre, at der bliver brug for deres hjælp, siger Erik Krarup.

Lige nu er tilstrømningen med anmodninger om hjælp nemlig ganske stor. Hos Erhvervshus Midtjylland, som koordinerer hjælpeindsatsen, oplyser man, at der i normale tider bliver håndteret omkring 500 sager om året - heraf er knapt 100 fra Region Sjælland. Lige nu er tilstrømningen 4-5 gange det normale. Man har ikke i øjeblikket overblik over, hvordan de mange sager fordeler sig på de forskellige regioner.

Early Warning tilbyder hjælp og sparring om, hvordan virksomhederne kommer bedst igennem krisen. Hjælpen er gratis, uvildig og fortrolig. Kontakten til Early Warning foregår via landets seks Erhvervshuse.

Tilfredsstillende at hjælpe Den sjællandske erhvervsmand Torben Fog er en af de omkring 100 frivillige, som yder en indsats i Early Warning for at hjælpe virksomheder i nød. Han gør især en indsats for at hjælpe virksomheder indenfor detailhandel på ret køl, da han selv tidligere har haft 11 herretøjsforretninger med ialt cirka 100 ansatte. Torben Fog har været frivillig i Early Warning siden 2012 og har efterhånden været involveret i 35 sager, hvor han har ydet en indsats for at hjælpe nødstedte virksomheder på fode.

- Jeg er med, fordi jeg synes, det er spændende. Jeg kan lide at have med mennesker at gøre, jeg kan lide at hjælpe mennesker, og når virksomheder er i krise, er mennesker jo også i krise. Ofte er det jo ejerens eksistensgrundlag, der er i fare, når virksomheden er på vej ud over kanten. Det er for mig en meget stor tilfredsstillelse, at jeg kan være med til at hjælpe disse mennesker. Så jeg får også noget ud af det.

Torben Fog forklarer, at han som regel som noget af det første dykker ned i regnskaberne for ad den vej at tage temperaturen på virksomheden.