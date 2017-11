Se billedserie Det er i den bagerste del af længen her, at Gaardhotellet udvider med fire nye værelser. Træbygningen til højre er især populær om sommeren, hvor gæsterne kan gå ud og grille. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Erhvervsfolk bor på gårdhotel

Erhverv - 25. november 2017 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Martin Stokkebro Moestrup

På en smuk landejendom lige uden for Kalundborg har Charlotte Junge skabt et lille helle for dem, der kommer fra hele verden for at arbejde mere eller mindre midlertidigt i Kalundborgs industri. Gaardhotellet har 12 værelser, og de er alle forbeholdt dem, der i en kortere eller længere periode skal udføre et stykke arbejde for Novo Nordisk, Statoil eller en af Kalundborgs andre industrivirksomheder.

- Mit bud er, at tre fjerdedele af vores gæster er ingeniører, og langt de fleste er mænd, fortæller Charlotte Junge.

Erhvervsfolkene bor ofte hos hende over en længere periode. Hun har haft gæster boende i op til to år, og flere af dem kommer ofte igen.

- De kan godt lide de hjemlige rammer, vi har her, men der er også mange, der nævner muligheden for at netværke med ligesindede som en bonus ved at være her, siger Charlotte Junge.

Hun får tit henvendelser fra folk, der for eksempel gerne vil leje værelser til deres bryllupsgæster en weekend, eller som skal have et familiearrangement, men de får som oftest et nej.

- Mine gæster arbejder utrolig meget, og de har brug for ro, når de har fri. Derfor skal der ikke være børn, der løber rundt, mens de er her. Det kan ske, at jeg lejer et af husene (i landejendommen, red.) ud i en weekend, hvor mine faste gæster er rejst væk, men som udgangspunkt gør jeg det ikke, forklarer hun.

Charlotte Junge vurderer, at hun har en årlig belægningsprocent på hele 90 procent. Og faktisk går det så godt, at Gaardhotellet udvides fra de 12 til 16 værelser. Det sker blandt andet med hjælp fra 400.000 kroner, hun har modtaget i støtte fra EU i form af de såkaldte LAG-midler.

Dem har Gaardhotellet fået del i blandt andet for sin evne til netop at skabe netværk mellem de udstationerede medarbejdere i Kalundborg, hvilket fremgår af LAG Midt-Nordvestsjællands hjemmeside.