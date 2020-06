Bestyrelses- og kontorkolleger til Ole Andersen beskriver en erhvervsmand fuld af energi til det sidste. Derfor er de chokerede over hans dødsfald tirsdag. (Arkivfoto)

Erhvervsfolk: Afdød B&O-formand havde fart på til det sidste

Ole Andersens død tirsdag kom som et chok for erhvervsfolk, der fortæller, at han havde "fuld kraft fremad".

Flere danske medier har onsdag kunnet beskrive, at nyheden om Ole Andersens dødsfald har chokeret flere i toppen af dansk erhvervsliv.

Ole Andersen, der var bestyrelsesformand i Bang & Olufsen, viste tilsyneladende ingen tegn på at sætte tempoet ned.

Bang & Olufsen oplyser, at Ole Andersen døde af naturlige årsager tirsdag. Han blev 63 år gammel og nåede i sin erhvervskarriere at sidde som bestyrelsesformand for flere store danske selskab såsom Danske Bank, Chr. Hansen og Bang & Olufsen.

Til erhvervsmediet Finans fortæller Christian Frigast, der er formand for kapitalfonden Axcel og delte kontorfællesskab med Ole Andersen:

- Han var i fantastisk form - såvel fysisk som mentalt. I fredags var han i højt humør på kontoret, så vi er alle i chok i dag, siger han.

Også Anders Colding Friis, der sad i Bang & Olufsens bestyrelse med Ole Andersen, fortæller, at han så ham sidste uge. Her fik han fornemmelsen af, at det var "fuld kraft fremad" for Ole Andersen, fortæller Colding Friis til Finans.

Berlingske havde i midten af maj et interview med Ole Andersen. Onsdag kan man læse i Berlingske, at Bang & Olufsen-formanden i det interview talte ærligt og dedikeret om sine planer for en genrejsning af den kriseramte danske virksomhed.

I sin nekrolog om Ole Andersen skriver Berlingske:

- Og så kom han med en usædvanlig erkendelse, da han medgav, at Bang & Olufsen havde sendt alt for dårligt designede produkter ud, fordi skiftende ledelser havde følt sig tvunget til at levere produkter, som ikke lignede B&O's legendariske design fra 1970'erne.

- At få vendt B&O var nu hans vigtigste opgave - et arbejde, andre nu skal forsøge at gøre færdig.