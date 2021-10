Se billedserie Dann Nielsen fra Røstofte Maskiner har sammen med malermester Willi Becke sat sig for at omdanne den gamle Stensved Kaserne til en ny erhvervsklynge. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Erhvervsduo har store planer for gammel kaserne

Erhverv - 25. oktober 2021 kl. 06:48 Kontakt redaktionen

Af Lars Christensen

Foto: Jens Wollesen

Med sin placering klods op af det nye erhvervsområde ved afkørsel 41, var tilbuddet næsten for godt til at være sandt. Derfor tøvede makkerparret Willi Becke og Dann Nielsen heller ikke, da de sidste år købte den gamle Stensved Kaserne.

Med et slag fik erhvervsduoen en grund på 16.500 kvadratmeter med hele 4400 kvadratmeter bygninger, der var indflytningsklar fra dag 1.

- Hvis vi skulle have bygget alt det her fra bunden af, så havde det kostet en formue. På den her måde har vi kunnet overtage velholdte bygninger, der er lige til at gå til, forklarer Dann Nielsen og tilføjer, at man allerede har udlejet 65 procent af bygningerne.

- På det år, der er gået, er kasernen allerede blevet en sund forretning, også selvom det mere er en hobby for os, forklarer Dann Nielsen.

Han driver selv Røstofte Maskiner i hverdagen, mens Willi Becke er malermester og formand for den lokale erhvervsforening.

- Willie står for det praktiske, mens jeg mest er med som investor og til at slå græsset, lyder det fra Dann Nielsen med et smil.

Bedre end man skulle tro De to erhvervsfolk har ikke tidligere arbejdet sammen, men de har kendt hinanden igennem 26 år, og da de fandt ud af, at de hver især gik med planer om at finde lokaler til erhvervsudlejning, så var de hurtige til at slå pjalterne sammen i det, der er blevet til "Nielsen og Becke Aps".

- Det var lidt tilfældighedernes spil, og da vi først havde snakket om det, så gik det pludseligt hurtigt. 14 dage efter, at vi havde givet et bud på kasernen, var handlen i hus. Vi havde ikke engang været ude og se lokalerne, før vi slog til, fortæller Dann Nielsen, der dog tilføjer, at makkerparret ikke gik helt blinde ind i købet.

- Willi har tidligere haft maleropgaver herude for forsvaret, så han kendte godt lokalerne, og han vidste, hvor god stand de var i, forklarer Dann Nielsen.

- Mange, der ser kasernen udefra, tror, at det er træbarakker, og at de ikke er isoleret ordentligt, men der er faktisk tale om lokaler i rigtig fin stil. Forsvaret har været gode til at vedligeholde dem løbende, forklarer han. - Det betyder også, at vi kan udleje lokalerne billigere, end hvis vi skulle bygge nyt eller sætte alt i stand. Her er kvadratmeterpriserne i den nederste halvdel, mens bygningskvaliteten er i toppen, understreger han.

Brobyggere og kaffebryggere Som et del af det store kompleks er der 45 værelser, som i øjeblikket er lejet ud til udenlandske arbejdere på byggeriet af den nye Storstrømsbro. Den første store erhvervslejer er Delicate Coffee, og derudover har blandt andet også menighedsrådet og glaskunstneren Marianne Lynge lejet sig ind i lokalerne.

- Vi har ikke en bestemt type lejer, som vi går efter. Der er plads til mange forskellige aktiviteter her, forklarer Dann Nielsen.

To private boliger fulgte også med i købet af kasernen, men de er lejet ud og vil blive solgt fra inden længe.

Erhvervsduoen er blandt andet på udkig efter nogen, der kan bruge kasernens 650 kvadratmeter store industrikøkken.

- Vi håber, at der måske kunne være nogen, der ville være interesseret i at drive et cafeteria, eller måske er der et cateringfirma, der er på udkig efter et køkken, forklarer han.

Vigtigt for både Dann Nielsen og Willi Becke har været, at de ikke selv skal drive kasernen. De vil kun stå for udlejningen af lokalerne. Ingen af de to har planer om at rykke deres egne virksomheder til kasernen.

- Maskinhandlen ligger det helt rigtige sted, så der er ingen planer om at flytte, understreger Dann Nielsen og tilføjer, at hans hovedfokus stadig er hos Røstofte Maskiner.

- Det gode ved kasernen er, at vi kan udvikle det i det tempo, vi selv bestemmer.

Vil åbne mod erhvervsområde Fokus lige nu er at få lejet alle lokalerne ud, men makkerparret er også allerede så småt gået i gang med fremtidsplanerne.

Den øgede aktivitet på den gamle kaserne vil lægge et øget pres på den smalle Vestenbækvej, der i dag er eneste ind- og udkørsel til kasernen. Erhvervsduoen kunne godt være interesseret i lave en ny indkørsel til kasernen via erhvervsområdet ved afkørsel 41. Samtidig vil man også kunne åbne området op, så kasernen bliver en naturlig del af erhvervsområdet i stedet for at være nabo til det.

- For helheden i erhvervsområdet ville det være godt at få skabt en direkte forbindelse ind til kasernen, og der er en grund lige ved siden af kasernen, der godt kan bruges til at få skabt den forbindelse, hvis vi altså kan blive enige med kommunen om at købe området, forklarer Dann Nielsen.