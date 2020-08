I november sidste år fik Vedbæk-virksomheden Trackman med 330 ansatte overrakt Nordsjællands Erhvervspris 2019 ved et stort arrangement på Louisiana. Trackman sluttede i øvrigt regnskabet for 2019 med over 166 millioner kroner i overskud.

Erhvervpris klar til ny uddeling i coronaens tegn

Prisen gives til virksomheder eller personer, der har skabt markante resultater gennem en årrække eller det seneste år, som for størstedelen nok ikke har været helt som forventet.

- Men forventningen er, at der stadig er mange virksomheder i Nordsjælland, der kan leve op til et eller flere af de fire kriterier for prisen, så det vil stadig være relevant at anerkende nogle med Nordsjællands Erhvervspris, siger han.

Det er tredje gang, at Nordea og Frederiksborg Amts Avis går sammen om at uddele Nordsjællands Erhvervspris, hvor virksomheden skal opfylde et eller flere af følgende fire kriterier for at være kandidat til prisen: