Se billedserie - Det er ikke til at vide, hvor vi er om tre år. Der kan nå at komme flere sideskud på virksomheden, alt efter hvordan tingene udvikler sig, siger Andreas Reimers Knudsen, administrationschef i Rop fra Herlufmagle, som går efter at blive et af landets mellemstore entreprenørselskaber. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Entreprenørfirma sigter efter at blive en af de mellemstore

Erhverv - 13. marts 2018 kl. 07:15 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rop A/S er lidt mere mundret, internationalt og nemmere at huske end René Ø. Petersen - Entreprenør & Maskinudlejning A/S.

Det er ikke uden betydning, når man er et firma med ambitioner om at blive en af de mellemstore entreprenørvirksomheder i Danmark, som tilfældet er for firmaet fra Herlufmagle.

I de første år kunne firmaet leje alle maskiner inklusiv mandskab ud, men så blev det 2008, og verden så pludselig anderledes ud.

- Man var nødt til at tænke over, hvad man ville, og René (Ø. Petersen, red) er en ambitiøs forretningsmand, siger Andreas Reimers Knudsen, Rops administrationschef, som også hjælper René Ø. Petersen med at give tilbud. De er begge autoriserede kloakmestre.

Konklusionen blev, at man ville vokse, og derfor flyttede firmaet hjemmefra og forlod gården i Sandby, hvor aktieselskabet blev stiftet i 2005.

Siden 2013 har entreprenørfirmaet ligget i Herlufmagle nord for Næstved, men hvor, det ligger, betyder ikke så meget for alle de timelønnede, som møder ude på arbejdspladsen. Det er administrationen bestående af 10 personer, som sidder i hovedbygningen i industrikvarteret. En stor del af dem kom til i 2015.

- Vi ville opbygge administrativt, inden vi skal ud i den helt store vækst, siger Andreas Reimers Knudsen.

Problemet var, at det nybyggede kontor og lager fra 2013 hurtigt blev for småt.

- Der var en del snak om, hvad vi så skulle. Hovedparten af vores opgaver ligger i hovedstadsområdet, så på den måde kunne det give mening at flytte tættere på København, men René (Ø. Petersen, red) holdt fast i, at det er her firmaet hører til, siger Andreas Reimers Knudsen om placeringen i den tidligere Suså Kommune.

