Enhedslisten blandede sig i Socialdemokratiets topspil

I 2014 var Enhedslisten en del af spillet om, hvem der skulle tage over efter statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) som formand for Socialdemokratiet. Partiet frygtede, at det ville blive daværende finansminister Bjarne Corydon.

Det skriver Ekstra Bladet.

- Det var et skrækscenarie for Enhedslisten, hvis Helle Thorning-Schmidt havde overgivet magten til Bjarne Corydon, siger Enhedslistens Pelle Dragsted til avisen.

- Der var en bekymring i den del af Socialdemokratiet, som støttede Mette Frederiksen (S), for at Helle Thorning-Schmidt ville lave en manøvre, hvor man skiftede statsminister uden en dronningerunde.

Da der var rygter om, at Helle Thorning-Schmidt var ved at lande et job i udlandet, var der ifølge Ekstra Bladet kontakt mellem Enhedslisten og den del af Socialdemokratiet, der støttede Mette Frederiksen.

Det endte med, at Enhedslistens daværende gruppeformand, Stine Brix, gav et interview til Altinget, hvor hun advarede mod et skifte på statsministerposten og sagde, at Enhedslisten ville sætte foden ned, skulle det ske.

- Vi havde ikke et særligt godt samarbejde med Bjarne Corydon. Det skyldes både politik, og at han optrådte med en betydelig dosis arrogance.

- Han talte åbent om Johanne Schmidt-Nielsens alder og kaldte os åbent kommunister. En ret usædvanlig adfærd over for et støtteparti, siger Pelle Dragsted.

Mette Frederiksen har ikke ønsket at kommentere historien over for Ekstra Bladet, men Bjarne Corydon siger til avisen:

- De kunne have sparet sig ulejligheden, eftersom jeg ikke havde nogen ambition om at blive statsminister.

- Men under alle omstændigheder er det jo i dag endt sådan, at Mette Frederiksen har sikret Enhedslisten større indflydelse end nogensinde tidligere i partiets historie.

Mens Helle Thorning-Schmidt efter valgnederlaget i 2015 gik til Red Barnet gik Bjarne Corydon først til et job i konsulentvirksomheden McKinsey og blev i 2017 direktør og chefredaktør for Børsen.