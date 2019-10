Engdraget fik fornylig en bygningspræmiering fra Slagelse Kommune for sit høje ambitionsniveau hvad angår både arkitektur og nye rum for fællesskaber. Mellem husrækkerne åbner sig varierede kig, som vidner om en god forståelse for det omgivende landskab. Mellem husene tilbydes forskelligartede oplevelser af høj kvalitet: I gaderummet kan fællesskabet omkring daglige gøremål og tilfældige møder trives. På den anden side af boligerne skaber grønne kiler et sammenhængende tæppe af natur i hele bebyggelsen, og små private terrasser skaber en naturlig overgang mellem landskab og bolig, hed det blandt andet i begrundelsen. Foto: Kim Brandt

Engdraget - et moderne kollektiv

Af Kim Brandt For få år siden var Engdraget blot en vision for Slagelse Boligselskab. Et grønt naturområde i Slagelses nordlige udkant, som skulle omdannes til nye boliger for unge som gamle i en slags »moderne kollektiv« - med respekt for hinanden og naturen.

I dag er visionen blevet en realitet. Alle 126 boliger er for længst udlejede, og der er en lang venteliste.

- Hvis jeg skulle gøre status nu, så vil jeg sige, at jeg er meget begejstret. Men den endelige status kan nok først foretages efter cirka tre år, mener direktør Arne Juul, Slagelse Boligselskab.

Det skyldes, at beboerne først skal vænne sig til den »nye« måde at bo på og lære ansvar og opgaver, som skifter med årstiderne.

- Ideen har fra den spæde start været at skabe et boligområde som er markant anderledes end det, man typisk ser i den almene sektor. Nøgleordene for Engdraget er et forpligtende fællesskab, forklarer han.

Moderne kollektiv Engdraget er nemlig ikke »bare« en stribe nye boliger, som er blevet opført på rekordfart - det er en helt ny måde at bo på, hvor beboerne i høj grad har indflydelse på, hvad der skal ske i området. Modsat andre større bebyggelser fra Slagelse Boligselskab er der nemlig ingen vicevært eller lignende - det er beboerne selv, som skal vedligeholde området, dog med hjælp fra boligselskabet.

- Vi er nok det første danske boligselskab, der går »planken ud«, og så vil tiden vise, om visionen holder, siger Arne Juul.

Før de nye beboere flyttede ind, skulle de blandt andet fortælle, hvilke interesser og færdigheder, de har - for eksempel pasning af grønne områder, snerydning med mere.

Boligselskabet laver løbende workshops, som skal hjælpe beboerne på vej, ligesom der indkøbes det nødvendige maskinel.

- Men det er helt afgørende, at beboerne tager ejerskab til området, siger direktøren.

De 126 boliger fordeler sig med tre- og fireværelses boliger/rækkehuse på mellem 98 og 108 kvadratmeter. Nogle er i ét plan, andre i to etager - og prisniveauet ligger mellem 6700 og 7200 kroner plus forbrug.

Engstedet Det nye boligområde har også fået et fælleshus - »Engstedet« - hvor beboerne kan mødes, hygge sig og holde fester. Her er der også indrettet en lille lejlighed med plads til to overnattende gæster, så beboerne kan invitere familie og venner langvejsfra.

Den ene ende af fælleshuset rummer et orangeri med flotte planter, som beboerne selv passer - og udenfor skal der med tiden opføres en lille æbleplantage, der fører ned til en lille sø, som opsamler områdets regnvand.

- Det har hele tiden været meningen, at arkitekturen skal underlægge sig naturen. Derfor vil man ikke opleve friserede græsplæner, men i stedet se vilde blomster og enggræs, siger Arne Juul.

Det betyder også, at hvis vinteren byder på megen frost, så vil søen kunne bruges til skøjtebane, mens den om sommeren kan risikere at tørre ud, hvis regnen bliver sparsom.

Boligminister på besøg Om få dage skal boligminister Kaare Dybvad (S) besøge Engdraget i Slagelse.

- Vi vil vise ministeren, hvordan man også kan indrette et moderne boligområde med nære fællesskaber, og hvor beboerne kan trække på hinandens resurser i stedet for automatisk at gå til en vicevært, håndværker eller hjemmehjælper.

Arne Juul erkender, at han ikke med sikkerhed kan vide, om visionen for Engdraget holder, før der er gået nogle år.

- Mit bedste bud vil være tre år. Det tager tid at ændre adfærd og måde at bo på, men nu har vi i hvert fald skabt rammerne. Så er det op til beboerne at få det til at fungere i praksis. Men indtil videre er jeg begejstret for det, jeg ser herude, siger direktøren otte måneder efter, de første beboere flyttede ind.