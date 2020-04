Engangsudstyr hitter: Ambus salg stormer frem under corona

Coronavirusset har skabt stor efterspørgsel hos den danske virksomhed Ambu, som producerer engangsudstyr til hospitaler.

Det gælder blandt andet bronkoskoper - lungekikkerter - og apparater til kunstigt åndedræt.

I perioden januar til marts er Ambus vækst mere end fordoblet på grund af coronaudbruddet. Det oplyser Ambu i en meddelelse til fondsbørsen.

- Nettoeffekten (af coronavirusset, red.) har været en større efterspørgsel, og vi sluttede andet kvartal med en organisk vækst på 24 procent.

- Selv om der er fortsat er høj usikkerhed, vurderer vi, at 14 procentpoint af væksten kan henføres til coronaudbruddet, skriver Ambu.

Det højere salg fører en opjustering med sig. Ambu venter nu en vækst på 26-30 procent i det nuværende regnskab. Tidligere var forventningen 16-22 procent.

Sidste år solgte selskabet for 2,8 milliarder kroner. Opjusteringen svarer til et trecifret millionbeløb.

Ambu understreger i meddelelsen, at det øgede salg i år skal ses som en engangsindtægt, som ikke kan forventes at gentage sig.

Ambu er noteret på fondsbørsen i København og blandt aktierne i C25-indekset, som består af de mest værdifulde aktier.

Modast langt de fleste andre selskaber på børsen, har Ambu-aktien været i fuldt firspring under coronaudbruddet.

I år er aktien steget 65 procent, mens C25-indekset er dykket omkring ni pct.

Ambus historie strækker sig tilbage til 1937, hvor ingeniøren Holger Hesse stiftede Testa Laboratory, der senere blev til Ambu.

Det første produkt gjorde det muligt for praktiserende læger at måle mængden af hæmoglobin i blodet uden at skulle sende blodprøven forbi et laboratorie.

Det første store gennembrud kom dog først i 1956, hvor selskabet opfandt en genoplivningspose til engangsbrug.