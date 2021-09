En uddannelse der var skræddersyet til mig

Se billedserie Den 28-årige Iben Juel Nielsen var blandt det første hold diplomingeniører som blev uddannet af Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg. Hun er født og opvokset i Kalundborg og det betød meget for hende, at hun kunne studere lokalt. Privatfoto

Erhverv - 09. september 2021 kl. 12:55 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Fredag den 13. har traditionelt et dårligt ry, som en dag der af mange forbindes med uheld og ulykke. I Kalundborg kan man imidlertid pege på fredag den 13. maj 2016 som en dato, der i den grad modbeviser denne overtro. Her fik Kalundborg Rådhus besøg af daværende Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V), der med sig havde en gave som man lokalt havde ønsket sig meget længe: En tilladelse til at det daværende University College Sjælland (i dag Professionshøjskolen Absalon) kunne uddanne diplomingeniører i bioteknologi i Kalundborg,

En måned forinden havde samme minister ellers givet afslag på en ansøgning fra samme undervisningsinstitution om dette, da man frygtede for den faglige kvalitet af undervisningen. En partnerskabsaftale som Professionshøjskolen Absalon efterfølgende havde indgået med VIA University College i Horsens, havde imidlertid ryddet denne bekymring af vejen, og ministeren var nu klar til at lade diplomingeniører uddanne i Kalundborg.

Lokalt vakte det stor begejstring. Både på Kalundborg Rådhus hvor man længe havde arbejdet for at få uddannelsen til Kalundborg, men også i det lokale erhvervsliv, der tæller store avancerede industrivirksomheder som Novo Nordisk og Novozymes, hvor man håbede, at den nye uddannelse ville være med til at lette arbejdet med at rekruttere den højt uddannede arbejdskraft, som virksomhederne er afhængige af.

Skræddersyet til mig Blandt de begejstrede var der imidlertid også flere unge i Kalundborg og resten af Vestsjælland, som pludseligt fik en helt ny mulighed for at uddanne sig.

- Det var en fantastisk dag, da jeg hørte om den nye uddannelse, det var som om den nærmest var skræddersyet til mig, fortæller den i dag 28-årige Iben Juel Nielsen.

Hun var født og opvokset i Kalundborg, hvor hun havde gennemført en HTX på Allikelund Gymnasium. Her var hun blevet grebet af naturvidenskaben og især bioteknologien havde hendes interesse.

- Jeg var ret sikker på, at jeg gerne ville læse til ingeniør, men jeg var ikke meget for at flytte. Jeg havde boet i København en kort periode, men var aldrig rigtig faldet til, så da muligheden for at læse til ingeniør og ovenikøbet i bioteknologi kom i Kalundborg, så slog jeg til med det samme, fortæller hun.

Dermed var hun blandt det første hold af studerende, der blev optaget på den nye uddannelse i september 2017.

Professionshøjskolen Absalon havde fra begyndelsen store ambitioner for den nye uddannelse, men rammerne omkring den var i 2017 beskedne. De nye studerende flyttede i første omgang ind i to lokaler som de lejede på Kalundborg Gymnasium og HF. Som laboratorier brugte de nogle af de eksisterende faciliteter på gymnasiet. Rammerne bekymrede dog ikke Iben Juel Nielsen.

- Det er både godt og ondt at være blandt de første. For mig har det mest været godt. Vi har haft meget at skulle have sagt i forhold til uddannelsen. Der er blevet lyttet meget til os, siger Iben Juel Nielsen.

De relativt få studerende på uddannelsen i de første år var også et plus i hendes øjne.

- Alle kendte alle, og hvis vi havde spørgsmål eller problemer, så gik vi op og tog fat i underviseren efter en forelæsning. Det hele var meget mere intimt, end man ville opleve på for eksempel DTU, siger hun.

Tæt samarbejde Den ny uddannelse begyndte dog snart at vokse, og år for år kom der flere studerende til Kalundborg. Snart flyttede Professionshøjskolen Absalon ud af Kalundborg Gymnasium og HF og ind i midlertidige faciliteter i pavilloner opsat bag gymnasiet. Her var både undervisningsfaciliteter, kontorer og laboratorier.

En del af studietiden blev imidlertid brugt helt andre steder. Professionshøjskolen Absalon indgik fra starten i et tæt samarbejde med den lokale industri, og mange af de studerende lavede projekter for de lokale virksomheder og kom senere i praktik hos dem.

- Jeg var i praktik i rensningen hos Novozymes. Det var en rigtig god mulighed. Vi får en større baggrundsviden om virksomhederne, og det giver også en god illustration af, hvad vi kommer til at arbejde med efter studietiden. Det kommer mere ind under huden, end hvis det bare var en case fra en teoribog, og personligt har jeg altid foretrukket praktik fremfor teori, siger hun.

I januar i år var Iben Juel Nielsen blandt det første hold nyuddannede diplomingeniører fra Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg, og efter endt uddannelse ventede der et job på hende hos Novozymes i Kalundborg.

Fra hendes arbejdsplads kan hun følge sin gamle uddannelse, der er i færd med at lægge sidste hånd på et nyt stort campus i Biotekbyen i Kalundborg. Fra den første september, skal det knapt 5.000 kvadratmeter store campus huse det stadigt stigende antal studerende, som hvert år vælger at gå i Iben Juel Nielsen og hendes medstuderendes fodspor i Kalundborg.

- Det var en virkelig god og spændende uddannelse. Det er ikke en som man kommer sovende til, men hvis man har interessen, så er det en fantastisk mulighed, mener hun.