Se billedserie Med Jens Romunstad (tv.) på holdet er Thomas Pedersen og Solartag på vej ind i næste fase af vækstvirksomhedens udvikling. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: En tagkonstruktion der soler sig i bæredygtighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En tagkonstruktion der soler sig i bæredygtighed

Erhverv - 14. september 2021 kl. 06:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

- Thomas Pedersen har udtænkt og realiseret ikke mindre end et genialt produkt. Med et soltag, hvor solceller og tagplader er en integreret enhed har han fundet nøglen til et marked, der er umætteligt i det meste af verden i årene fremover. Med sin baggrund som tømrermester har han måske ikke det bedste udgangspunkt til at styre en hastigt, voksende organisation i den rigtige retning. Thomas har fart på, og han vil gerne have tingene til at ske lige nu og her. Det er ikke altid, at det er fornuftigt, da organisationen skal kunne følge med, og det er her, at jeg kan komme ind og bidrage med mine spidskompetencer.

Sådan lyder det fra Jens Romunstad, der har siddet i virksomheds-bestyrelsen og været med på Solartags hold siden starten af året.

Vi besøger vækstvirksomheden i et nyt salgskontor, som ligger på Industrikrogen i Ishøj.

Hurtig vækst Solartag slog for et år siden officielt dørene op til sit salgskontor og showroom i Store Heddinges Østergade. I august 2020 klippede borgmester Anette Mortensen fra Stevns Kommune snoren ind til de nye lokaler. Men allerede cirka et år senere er lokalerne blevet for små til virksomhedens hastigt voksende salg, og derfor har Solartag flyttet salgsafdelingen fra Stevns.

- Selvom adressen på salgsafdelingen nu ligger i Ishøj, så er Solartag stadig en Stevnsbaseret virksomhed, hvor lager og udgangspunkt for forretningen holder til, lyder det fra iværksætteren Thomas Pedersen, der sammen med Jens Romunstad tager imod på den nye adresse i Ishøj.

Jens Romunstad blev tilknyttet Solartag i starten af det nye år efter i en lang årrække at have haft flere overordnede chefstillinger hos Coop med flere tusinde medarbejdere under sig.

- Jeg vil kunne hjælpe Thomas Pedersen med at få realiseret Solartag til at blive en succes på det helt store marked. I den sammenhæng er det vigtigt, at organisationen kan følge med. Ellers udvikler virksomheden sig hurtigt til en kolos på lerfødder, og det vil ikke være til at bære, når Solartag er kommet så langt, som nu, siger Jens Romunstad, der peger på, at virksomheden allerede nu er ved at nå en størrelse, hvor ejeren ikke kan overskue alt, og det er derfor vigtigt at gøre tingene i den rigtige rækkefølge:

- Kodeordet for mig er bæredygtighed. Solartag skal være lige så bæredygtig, som Solartags produkt. Det nytter ikke, at vi vokser så hurtigt, at vi ikke kan følge med. Vi er nødt til at nå at træne og udlære folk, ellers giver det bagslag med udtilfredse kunder. Vi skal derfor ikke vækste for enhver pris, men i det tempo, organisationen kan følge med til.

Tagplader med solceller Solartag sælger tagplader med indbyggede solceller, og efterspørgslen er ikke kun i Danmark, men også i udlandet.

- Der er stadig en kæmpe interesse for vores unikke tag, så efterspørgslen stiger hele tiden, fortæller Thomas Pedersen, der er uddannet tømrer, og drømmen om at sælge tagplader med indbyggede solceller har været under udvikling de seneste fire år.

Kongstanken er, at i stedet for at montere solceller på det tag, man i forvejen har liggende, så fungerer Solartags tagplader både som tag og som energikilde.

Man skal egentlig se det som en standard skifferplade, men i det her tilfælde er den bare lavet af hærdet glas.

På bagsiden af tagpladerne sidder der ledninger, som kan klikkes sammen og sættes i kæder, som med traditionelle solceller, og selvom taget er lavet af glas, så er det lavet med en mat overflade, så det ikke giver genskin.