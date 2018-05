Henrik Winther-Olsen har med The Whole Company ikke kun skabt en stor virksomhed, men også et firma, hvor arbejdsklimaet har høj prioritet. Foto: Jesper From

En sæk pistacienødder var startskuddet til Henriks sunde forretningskoncept

Året er 1989. Henrik er dengang i starten af 20'erne og er blevet ansat i et vinfirma, hvor han kommer rundt til supermarkederne. En dag støder han på nogle pistacienødder i København, og tænker, at han vil købe nogle sække og så prøve at sælge videre til supermarkederne. Der var interesse for produktet, men ikke den store begejstring for at få dem leveret i store sække. Altså måtte Henrik i gang med at pakke i mindre poser. Det blev starten på Trope-Snacks.