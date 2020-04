Oliver Bonde Hjort holder under normale omstændigheder blandt andet gin-smagninger for virksomheder, ved private fester og polterabender, Blandt de virksomheder, han har holdt events hos, er Slagelse Politi og Novo Nordisk. Foto: Helge Wedel

En ny idé gør det lidt lettere

Af Per Vagnsø

Det gik lige så godt for det blot to år gamle Korsør-firma The DryFruit Company, som producerer dehydrerede frugtskiver til drinks. Indehaveren, Oliver Bonde Hjort fra Skælskør, tager normalt ud til arrangementer med ginsmagning, og det kan selvsagt ikke lade sig gøre i en alvorlig virus-tid.