En lækker bid af Høje-Taastrup

Antallet af fødevarevirksomheder vokser nemlig markant i Høje-Taastrup i disse år - og det gælder også inden for gourmet-området. Bare det seneste år er antallet af fødevarevirksomheder så godt som fordoblet, og antallet af medarbejdere er steget med cirka 50 procent. Årsagen er dels, at eksisterende virksomheder vokser, dels at nye flytter til i stort omfang. Og så har indflytningen af Copenhagen Markets naturligvis spillet en stor rolle i væksten.

- Det er ikke sådan, at vi har en særlig strategi for fødevarevirksomhederne, de får den samme høje service som øvrige virksomheder. Vi vil dog gerne synliggøre, at det lokale erhvervsliv også har denne nuance. Og så er jeg overbevist om, at det er mere attraktivt som fødevarevirksomhed at slå sig ned i Høje-Taastrup, når der er andre i forvejen. Det kan gøre det muligt at skabe netværk og samarbejde, siger Marie Skov Lillelund.