En elcykel er ideel til rengøring i bymidten

29. oktober 2020

Af Jakob Fønss

- Vi vil gerne styrke vores grønne profil, så i vores virksomhed kigger vi hele tiden efter nye miljøvenlige løsninger, som vi meget gerne realiserer, hvis det også kan hænge sammen økonomisk, siger Tim Jepsen.

Han er sammen med Martin Olsen indehaver af Team Rengøring A/S, som har hovedkontor på Frejasvej i Ringsted og servicerer kunder på det meste af Sjælland. Udover rengøring klarer medarbejderne blandt andet også behandling af trægulve, vinduespolering og havearbejde. En af medarbejderne i rengøringsafdelingen er Trine Rasmussen. Hun havde egentlig fået afslag på at få arbejde hos Team Rengøring, fordi hun ikke har kørekort. Hendes ansøgning blev dog hevet frem fra bunken igen, da Tim Jepsen og Martin Olsen besluttede sig for at investere i en elcykel, der har plads til de nødvendige rengøringsmidler i ladet foran på elcyklen.

- Vi vurderede, at det ville blive svært at sælge pladsen på elcyklen til en af de med-

arbejdere, som har vænnet sig til at køre rundt i en varm Polo. Derfor kontaktede vi Trine, forklarer Tim Jepsen.

I dagligdagen holdes der i Team Rengøring A/S stor fokus på den grønne profil med blandt andet metoder og tekniker, der er med til at skåne miljøet for ressourcespild og unødig kemikaliebrug. Derudover gennemgår alle medarbejdere i Team Rengøring A/S en intern uddannelse, hvor fokus blandt andet er rettet mod den grønne profil. El-cyklen er dog første step i retning af også at mindske miljøpåvirkningen fra transport.

- Vi vil på sigt gerne være en svanemærket virksomhed, og der er denne investering et skridt på vejen, påpeger Tim Jepsen.

Valgte den bedste Den avancerede elcykel er produceret i USA og har kostet virksomheden omkring 50.000 kroner.

- Vi ønskede at få den bedst-egnede cykel på markedet og det, synes vi, er lykkedes, tilføjer Tim Jepsen.

Blandt Trine Rasmussens faste daglige arbejdsopgaver er rengøring af toiletbygningen ved legepladsen i Klosterlunden i Ringsted. Her er en elcykel det helt optimale transportmiddel, da der kun er cykelsti på det sidste stykke fra Søgade eller Hækkerupsvej.

Jeg kan parkere lige uden for toiletbygningen og skal derfor ikke bære rengøringsmidler og udstyr ret langt. Det er helt optimalt, siger Trine Rasmussen.

I alt bliver det i øjeblikket til omkring 32 timers arbejde om ugen med elcyklen som fast transportmiddel. Ruten har udover flere stop i bymidten også stop i flere af boligkvartererne i Ringsted og videre ud og rundt i Benløse på den modsatte side af Vestmotorvejen, og der er både private kunder og erhvervskunder på ruten.

Hvis ordningen fortsætter med at være en succes, er Tim Jepsen og Martin Olsen ikke afvisende over for at investere i flere elcykler.