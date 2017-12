En af verdens største butikskæder på kanten af katastrofe

Steinhoff International, en af verdens største ejere af butikskæder, er i dyb krise. Efter en lille måned præget af en gevaldig skandale er bankerne nu begyndt at lukke for pengeposen.

Selskabet er enormt, og ejer blandt andet de store kæder Poundland, Conforama og Matress.

Samlet ejer Steinhoff omkring 12.000 butikker hovedsageligt i Storbritannien, Sydafrika, Frankrig og Australien.

I omegnen af 130.000 personer arbejder for selskabet, der omsatte for 13,4 milliarder euro eller lige under 100 milliarder kroner i 2016.

I starten af december fortalte Steinhoff dog pludseligt, at man havde opdaget "uregelmæssigheder" i regnskabsførelsen.

Det blev samtidig meldt ud, at den administrerende direktør med øjeblikkelig virkning var fortid, og at man ikke regner med at kunne udsende et revideret årsregnskab for 2017 i en overskuelig fremtid.

Detaljerne er sparsomme, men skandalen kædes sammen med en efterforskning af selskabet i Tyskland, hvor det mistænkes, at interne transaktioner for et større milliardbeløb er opgjort som salg.

Det kan have pumpet værdien af selskabets aktiver i vejret med omkring 44 milliarder kroner.

Nyheden fik med det samme aktierne i selskabet til at styrtdykke. Siden kalenderen skiftede til december, at aktierne faldet med 87 procent og markedsværdien til lidt under to milliarder euro.

Tirsdag blev ondt så værre for selskabet, da det måtte informere sine kreditorer om, at bankerne er begyndt at lukke for selskabets kreditlinjer.

Det er svært problematisk, da selskabet oven på års ekspansion har en større gæld.

Derudover er selskabet ramt af, at leverandører til kæder som Poundland pludselig bliver aftvunget op mod dobbelt betaling for at forsikre leverancer til Steinhoff.

Steinhoff måtte i samme ombæring meddele sine aktionærer og kreditorer, at stadig ikke har "detaljeret overblik" over situationen.