Emils 2020-mål blev nået til tiden

23. oktober 2020

Foto: Mie Neel For fem år siden havde tømrermester Emil Bergstrøm 13 ansatte, som især havde deres opgaver i hovedstadsområdet.

Så lavede han en 2020-plan: Ud med København og ind med lokale byggeopgaver.

I dag har EBH Byg, som ligger på Mårsøvej lidt uden for Holbæk, noget i retning af 95 procent af sine opgaver i lokalområdet. Sideløbende er firmaet vokset og vokset, så der nu er 35 ansatte.

- Ja, min 2020-plan lykkedes faktisk ganske godt, siger den 34-årige tømrermester, som blev selvstændig som 20-årig.

Gevinsterne ved at satse på lokale opgaver er indlysende på nogle områder. Selv om firmaet år for år får flere biler til de mange ansatte, er brændstofforbruget faldet de seneste to år.

Men der er også en anden gevinst, som er ganske væsentlig.

- De fleste af mine ansatte bor her i området. Og de vil gerne møde tidligt og have tidligt fri. Dét ønske er altså noget nemmere at opfylde, når vores opgaver også findes lokalt, konstaterer Emil Bergstrøm.

Og gode tømrersvende hænger ikke på træerne. Tværtimod er der en udtalt mangel på dem.

- Så det gælder om at holde på dem, man har. Manglen på arbejdskraft betyder også, at vi har valgt at have mange lærlinge. Vi har ni og skal op på 10. Det er med til at sikre, at vi kan få folk, og det er også en fordel, at vi kan præge dem og lære dem de ting, der er brug for i jobbet, når de bliver svende, forklarer Emil Bergstrøm.

Benhård konkurrence Skiftet til at satse på lokale opgaver har ikke været nemt. Den lokale konkurrence om opgaverne er benhård.

- Vi synes jo altid, at vi giver den rigtige pris. Men det er altså ikke hver gang, vi vinder de entrepriser, vi gerne vil have, erkender tømrermesteren med et smil.

Opgaverne spænder fra de mindste ting hos fru Jensen til større entrepriser.

P.t. er EBH Byg blandt andet i sving med opførelsen af de 33 lejligheder i Østbryggen i Holbæk - det er firmaets første svanemærkede byggeri. Desuden er man i gang med en større energirenovering for Holbæk Kommune, hvor Søbæk Have i Jyderup får den store tur med facadeisolering, nye døre og vinduer med mere.

- Den type opgaver vil der være mange af i de kommende år, fordi energiforbruget til opvarmning skal ned. I det hele taget bliver kravene til os hele tiden skærpet. Nu er vi i gang med et svanemærket byggeri, og byggeri efter DGNB-standarden er også noget, som bliver mere og mere udbredt. Det er ting, vi bare skal kunne, forklarer Emil Bergstrøm.

Små kunder er vigtige Men EBH Byg satser også fortsat på små kunder - blandt andet med energirenovering.

- Vi har den nødvendige viden, så vi også kan give en husejer et bud på, hvad der reelt kan betale sig, siger tømrermesteren.

Internt i firmaet arbejdes der meget med opdeling i hold. De små opgaver håndteres af to byggeledere, som hver har fem mand til rådighed. Til større opgaver er der yderligere en byggeleder, en projektleder samt mester selv.

Her og nu vil Emil Bergstrøm gerne have lidt flere ansatte. Nogle få svende og så en beregner.

Kigger han lidt længere frem, er det især entreprisedelen af virksomheden, han gerne vil udvikle. Tømrerdelen har nogenlunde den størrelse, den skal have. Men han vil gerne have fingre i flere hovedentrepriser, hvor det så ikke nødvendigvis er EBH Byg selv, som sætter sig på tømrerentreprisen.

Mesters grundholdning er uforandret:

- Jeg vil gerne investere i min virksomhed - i medarbejderne og i firmaet i det hele taget, siger Emil Bergstrøm.