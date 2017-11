Se billedserie 18 timers arbejde på to dage. De unge fra Solrød Produktionsskole arbejdede totalt igennem - og nød det. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Elever med viljen til at komme videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever med viljen til at komme videre

Erhverv - 19. november 2017 kl. 09:00 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På kun to dage har de arbejdet i samlet 18 timer. Så de er trætte, men udstråler også en stolthed og en gnist.

Elever fra Træ- og Designlinjen i Solrød Produktionsskole er ikke bange for at tage fat. Og belønningen er synlig.

Det handler om at give de unge nogle succesoplevelser og modet på at komme videre i tilværelsen - helst til et uddannelsesforløb.

For nogen tid siden fik produktionsskolen en henvendelse fra nogle spejdere i Hårlev på Stevns, som ønskede sig en bålhytte. Spejderne selv er for unge til at kaste sig ud i sådan et stort projekt, så produktionskolen i Solrød blev spurgt om det var noget, de kunne klare.

Og det var det da.

En mandag i november tog lærer Nicolai Winther sammen med Træ- og Designlinjens lille hold elever ud og tog fat på at støbe stolper til den runde bålhytte med tilknyttet brændeskur.

- Vi ville se, hvor meget vi orkede at arbejde igennem på de to dage. De unge viste et stor engagement og gav udtryk for, at de syntes, det var sjovt at »bygge igennem« over to døgn, fortæller faglæreren.

Efter ni timers intensivt arbejde på dag ét, samledes teamet i spejderhytten, hvor den stod på aftensmad og hygge inden alle gik omkuld, og samlede kræfter til endnu en lang arbejdsdag.

Da dag to var færdig, var de næsten kommet i mål med projektet. Der manglede dog lidt materialer for at de kunne lukke projektet helt.

Bålhytte-teamet bestod af fire drenge og en enkelt pige i alderen 16 til 23 år.

- Jeg tror aldrig, at de har arbejdet så hårdt før, fortæller Nicolai Winther med et smil og stolthed i stemmen. For han lægger ikke skjul på, at de fem unge har givet den fuld skrue og vil kunne aflevere et kvalitetsprodukt.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/297/