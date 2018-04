Se billedserie - Det er afgørende, at vores medarbejdervækst og investeringer i afdelingen fortsætter, så vi kan forløse det store vækstpotentiale, vi ser på Sjælland, siger afdelingschef Christian Larsen, Intego København. Foto: Kim Rasmussen

El-tekniker vækster og fin-tuner motoren

Erhverv - 20. april 2018 kl. 07:15 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal der laves ny lysstyring i butikken, installeres kraft eller måske laves installationer til et stort trykkeri, så er det guf for Intego, der har en el-teknisk afdeling i Karlslunde. Den slags opgaver er som fod i hose, og de 32 medarbejdere kommer over hele Sjælland.

- Vi kommer ret bredt over hele Sjælland - også ned til Vordingborg og op til Kalundborg, siger Christian Larsen, der er afdelingsleder i Karlslunde. Han kom til for to år siden, og lige siden har der stået vækst på menuen. Medarbejdertallet er mere end fordoblet, og han forventer endnu flere.

- Vi er inde i en form for eksponentiel vækst, og jeg tror, den fortsætter. Jeg forventer, vi bliver 50 ansatte inden for to år, siger afdelingslederen, der allerede inden for to måneder håber at have 10 hænder mere i folden.

Det ambitiøse mål om 50 ansatte fremsatte Christian Larsen allerede, da han startede i foråret 2016, men helt så hurtigt gik det ikke.

- Jeg havde simpelthen ikke forudset, at det er så svært at hente folk til en ny virksomhed, som de ikke kender. Og selvfølgelig også, at vi har haft nogle tilfælde, hvor det bare ikke var det rigtige match, erkender afdelingelderen.

Christian Larsen er optaget af at ansætte de rette folk, men han er også optaget af, at virksomhedens nuværende lokalitet i Karlslunde giver begrænsninger. For to år siden var det det rigtige, men det kniber med pladsen, hvad angår både administration, værksted og lager.

- Vi skal have fundet et andet sted inden for et år. Det er simpelthen nødvendigt for fortsat vækst, for ellers kommer vi ikke videre. Det er ligesom, hvis man skal vokse, og t-shirten er for stram. Det kan ikke lade sig gøre, understreger han.

