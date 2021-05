Salget af sommerhuse og ejerlejligheder er steget for anden måned i træk. (Arkivfoto)

Artiklen: Ekstremt højt salg af sommerhuse ser ud til at fortsætte

For anden måned i træk er der stor interesse for særligt sommerhuse. Efterspørgslen ser ikke ud til at stoppe.