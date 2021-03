Ekstra Bladet stopper med at bringe massageannoncer

Afskaffelsen af massageannoncerne var ifølge Poul Madsen det sidste, der manglede, i moderniseringen af Ekstra Bladet.

Annoncerne har løbende været til debat og er blevet kritiseret fra flere sider. Ekstra Bladet har dog holdt fast - ind til nu.

- De har igennem mange årtier været en integreret del af Ekstra Bladet, og vi har ikke villet gøre os til moralske dommere over et lovligt erhverv.

- Men vi må også konstatere, at tiden er løbet fra dem. Derfor har jeg valgt at stoppe massageannoncerne - med bestyrelsens opbakning, siger han i meddelelsen.

Over for Ekstra Bladet uddyber den nu forhenværende ansvarshavende chefredaktør, at det ikke længere giver mening at bringe annoncerne.

- For Ekstra Bladet skal og vil være noget for alle danskerne. Derfor er vi også det, jeg kalder populær public service. Vil man være det, skal man også lytte til den kritik, der er kommet af massageannoncerne, siger han.

58-årige Poul Madsen stopper, da han for nylig er blevet far igen og gerne vil bruge mere tid med familien. Han fortsætter dog som debattør og skribent hos Ekstra Bladet.

Hans afløser bliver Pernille Holbøll, der kommer fra en stilling som digital chefredaktør. Derudover vil Kristoffer Eriksen fortsat være en del af chefredaktionen.

Poul Madsen blev efter et par år på TV2 ansat på Ekstra Bladet i 2001, hvor han var ind til 2006, hvor han som ansvarshavende chefredaktør var med til at starte gratisavisen 24timer. Året efter var han dog tilbage på Ekstra Bladet, som han har været hos siden.