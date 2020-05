Eksporten tager dyk under coronaudbruddet

Eksporten af varer ud af Danmark faldt 5,1 procent i marts, hvor coronaudbruddet for alvor ramte landet.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Eksporten er især faldet til lande uden for EU, hvor eksporten dykkede ti procent.

Det gælder USA, Kina og Storbritannien, som trådte ud af EU 1. februar.

Hos Dansk Erhverv vurderer cheføkonom Tore Stramer, at faldet i eksporten af varer er relativt beskedent set i lyset af coronakrisen.

Det hænger sammen med, at mange eksportvirksomheder ikke har været ramt af de restriktioner, der er indført.

- En væsentlig del af forklaringen er formentlig, at en stor del af eksporten er sket på baggrund af kontrakter og aftaler indgået, før viruskrisen ramte.

- Dertil har store dele af eksportsektoren ikke været ramt af den delvise nedlukning af samfundet. Det gælder blandt andet industrien, som står for der tegner sig for 60 procent af vareeksporten, siger han i en kommentar.

Det er blandt andet vindmøller og medicin, som udgør en stor del af eksporten, hvilket ikke har været ramt af restriktioner.

Tallene for eksport kan svinge meget fra måned til måned, og for eksempel bød marts 2019 på et lignende fald i eksporten, da der blev sendt mindre medicin og færre maskiner ud af Danmark.

Hvis man ser på eksporten af tjenester i marts, der blandt andet tæller luftfarten, er faldet endnu større.

Her dækker tallene over hele første kvartal, og det viser et fald på 8,3 procent. For luftfarten alene er der tale om en tilbagegang på over 14 procent.

- Tjenesteeksporten er utrolig hårdt ramt af flyveforbuddet, som gør det svært at komme ud til kunderne, siger cheføkonom Allan Sørensen fra Dansk Industri.

- Flyveforbuddet har især ramt luftfarten og turismen, som også står over for et meget svært sommerhalvår, siger han i en skriftlig kommentar.

Tore Stramer fra Dansk Erhverv vurderer, at 2020 samlet kan komme til at byde på et fald på 10-15 procent i eksporten.

Det vil være det største fald siden Anden Verdenskrig.