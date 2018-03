Karin Sloth, der er den ene af ejerne bag bryggeriet Snoremark, mener, det var godt at få et boost udefra - også med hensyn til en international profil - da de besluttede at gå fra semi-professionelle til professionelle. Foto: Bjørn Ambjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Eksporten skal ud over stepperne

Erhverv - 15. marts 2018 kl. 05:45 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jyske Bank har i samarbejde med Danmarks Eksportkredit oprettet deciderede eksportambasadører for at få mere gang i eksporten. Industriens Fond har bevilget knap 9 millioner kroner til at få flere virksomehder til at eksportere via e-markedspladser, for det er kun få danske virksomheder, der bruger online markedspladser.

I regi af Zealand Global, der er et eksportforløb, som er finansieret af Den Europæiske Regionalfond og Vækstforum Sjælland, afslutter en række virksomheder nu forløbet med nye kompetencer i bagagen. I følge Mads Kragh, der er direktør i Væksthus Sjælland, er der flere grunde til at løbe efter eksport-bolden.

- Industri- og servicevirksomheder, der vil vækste, rammer hurtigt muren inden for landets grænser. Desuden ser vi, at virksomheder, der allerede er på eksportmarkederne, henter konkurrencekraft og får skærpet deres produkter, siger Mads Kragh.

- Der ligger et stort og uudnyttet potentiale hos de sjællandske industrivirksomheder, der står for en noget lavere eksport end for eksempel de midtjyske pendanter. Og servicevirksomhederne - blandt andet inden for it - har et stort potentiale ved at tænke internationalt, siger Mads Kragh.

I 2010 startede parret bag Snoremark, Karin Sloth og Thomas Bredholt, med at brygge æblemjød i garagen i Tågerup nord for Roskilde. Siden er de blevet semiprofessionelle og er nu gået all in på at være professionelle bryggere af primært æblemjød.

For præcis en uge siden gik deres webshop live, og den er fra start versioneret til en internatonal målgruppe.

- Verden rundt ser vi en stor interesse for ny mad og nye drikkevarer. Skulle vi vælge fysiske forhandlere alle steder, ville salgsomkostningen pr. flaske blive stor, hvorimod vi via sociale medier og online platforme hurtigere rammer målgruppen for vores gourmetvine, siger Karin Sloth.

