Eksporten kravler atter frem efter nedtur under nedlukningen

Eksporten af varer til udlandet steg for andet måned i træk og viser dermed fortsat fremgang efter en rærlig april, der var præget af coronakrisen.

Eksporten steg med 2,2 procent i juni, viser tal fra Danmarks Statistik.

De seneste tre måneder - april, maj og juni - viser dog samlet et fald på 6,9 procent.

Ifølge Søren V. Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, er tallene for juni opløftende læsning.

- Flere og flere nøgletal tyder på, at dansk økonomi passerede bunden i april.

- I både maj og juni gik det igen frem. Det viser sig også i eksporten, som oplever en solid stigning for anden måned i træk. Trængslerne er dog langtfra overstået, siger han i en kommentar.

Samme melding kommer fra Kristian Skriver, der er seniorøkonom i organisationen Dansk Erhverv.

- Det er selvsagt positivt, at der er fremgang i eksporten af varer, men det skal også ses i lyset af faldende vareeksport i februar, marts og april.

- Men samlet set er vareeksporten kun faldet en procent i år, og det er en positiv overraskelse, når man ser, hvor stor tilbagegang der har været i verdensøkonomien, siger han.

Samtidig har eksporten af varer ifølge Danmarks Statistik generelt set været mindre ramt af coronanedlukningen sammenlignet med EU generelt.

Danmark er ifølge Danske Bank blandt andet sluppet for de helt store skrammer, fordi Danmark har en stor medicinalsektor, som i mindre grad har været påvirket af nedlukningen.

Det er modsat et land som Tyskland, der har en stor bilindustri, som er presset af krisen.

- Sammenlignet med så mange andre lande har dansk eksport klaret sig godt gennem coronakrisen, og det skyldes især sammensætningen af den med få biler og meget medicin, siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

- Det har nok også hjulpet, at dansk produktion er fortsat under krisen, mens det mange andre steder har været lukket ned - også i industrien, siger han i en skriftlig kommentar.

Der er også offentliggjort tal for eksporten af tjenester - hvilket dog er på kvartalsbasis.

Her er eksporten bakket med 16,1 procent i andet kvartal. Det dækker især over, at der er blevet fragtet færre varer til søs - for eksempel på containerskibe - da verdenshandlen har været ramt under coronanedlukningen.

Søtransport udgør omkring halvdelen af den samlede eksport af tjenester i Danmark. Derudover har der været et massivt fald i rejser og lufttransport.