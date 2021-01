Artiklen: Eksporten går frem - men er faldet over 100 milliarder i 2020

November bød på en mindre stigning i den danske eksport, men det ændrer ikke ved, at 2020 samlet har budt på en stor tilbagegang for eksporten under coronaudbruddet.

Eksporten af varer og tjenester steg med 3,3 procent i november. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallene dækker over alt fra eksport af medicin og vindmøller til flyrejser og transport af varer med skibe.

Eksporten er faldet med ni procent i de første 11 måneder af 2020 sammenlignet med den samme periode i 2019.

Det svarer i kroner og øre til en tilbagegang på 111,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode af 2019.

Selv om året har budt på stor tilbagegang, er der positive tendenser at spore, fordi industriens ordrebeholdning nu stort set er på samme niveau som sidste år. Det vurderer Troels Kromand Danielsen, der er cheføkonom i Nykredit.

- Det lysner for industrien, og med den igangværende udrulning af vaccinerne verden over ser det grundlæggende godt ud for dansk eksport, hvis man løfter blikket fra de første par måneder. Men der vil være bump på vejen, siger han.

Hos Danske Bank vurderer cheføkonom Las Olsen, at industrien står i en bedre situation end under nedlukningen i foråret.

- Denne gang ser det ud til, at man har undgået at lukke industrien ned rundt omkring, som det ellers skete i stor stil sidste gang.

- Det går nu især ud over restauranter, butikker og rejser, der i forvejen var hårdt ramt, og som ikke importerer så mange varer fra for eksempel Danmark.

- Det er dog langt fra ligegyldigt, for det betyder jo blandt andet, af vores eksport i form af udenlandske turister i Danmark fortsat er skudt helt i sænk, siger han i en kommentar.