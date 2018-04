Ekspert: Coop har aldrig rigtig fundet Faktas melodi

Lukningen af 47 Fakta-butikker er et resultat af, at Coop har svært ved at tjene penge på discountkæden.

- Man har aldrig rigtigt fundet melodien i Fakta. Man har i perioder ekspanderet meget og åbnet butikker næsten lige gyldigt hvor. Det er nogle af dem, som giver underskud, siger han.

Coop driver foruden Fakta også Superbrugsen, Kvickly, Irma og Dagli'Brugsen.

I en pressemeddelelse torsdag oplyser Coop, at man vil lukke 47 Fakta-butikker, som har det til fælles, at de giver underskud og ikke har udsigt til andet.

Lukningen af butikkerne sker kort efter et kampvalg i Coop om formandskabet. Her genvandt formand Lasse Bolander sin post efter et kampvalg.

Bruno Christensen ser lukningerne som en naturlig konsekvens af valget.

- Lasse Bolander har lovet, at han vil sætte fokus på besparelser. Det har været til stor irritation for de øvrige butikker at skulle betale et underskud i en discountkæde, som er dem inderligt imod, siger detailhandelseksperten.

I dag har Coop-koncernen cirka 400 Fakta-butikker, og Bruno Christensen vurderer, at flere kan lukke i fremtiden.

- Det er en minimeret kæde, som ikke rigtigt kommer til at kunne spille en rolle på det danske marked, siger Bruno Christensen.

Coops store konkurrent er Dansk Supermarked, der blandt andet ejer Netto og Føtex. Og Coop formår med Fakta ikke at slå Netto, mener Bruno Christensen.

- Coop har et helt andet setup end Dansk Supermarked. På den baggrund er det svært at tage en discountkæde ind og drive den sideløbende med, at man også skal drive almindelige butikker, siger han.

Fakta-butikkerne vil blive lukket inden udgangen af maj. Først fredag vil Coop melde ud, hvilke butikker der lukkes.