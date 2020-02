Anders Lichinger, chef for investeringsfremme i Næstved Erhverv har i den seneste tid haft travlt gøre det muligt for ejerledere og investorer i Næstved at finde hinanden. Foto: Næstved Erhverv

Send til din ven. X Artiklen: Ejerledere og investorer i Næstved får hjælp til at finde hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ejerledere og investorer i Næstved får hjælp til at finde hinanden

Erhverv - 13. februar 2020 kl. 14:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anders Spanggaard Næstved Erhverv vil nu gøre en indsats for at koble områdets ejerledere med kapital og kompetencer. Det sker med platformen Invest Forum Næstved. Ifølge Rasmus Holst-Sørensen, direktør i Næstved Erhverv er han og hans medarbejdere gået ind i projektet på baggrund af en grundig spørgeskema undersøgelse blandt både ejerledere og kapitalejere i lokalområdet.

Undersøgelsen viste, at der er stor interesse fra begge sider. Hos ejerlederne er der behov og interesse for at få tilført kapital og hos mange meget gerne også en aktiv indsats for virksomheden i form af eksempelvis en post i virksomhedens bestyrelse, hvis kapitalejeren har erfaringer og viden, han eller hun har lyst til at dele ud af. Og mange kapitalejere vil gerne aktivere både deres penge og viden i en lokal virksomhed. Men ofte har de meget svært ved at finde hinanden. Det vil Næstved Erhverv nu rode bod på.

- Lokal erhvervsfremme handler om at skabe arbejdspladser. Ved at sikre de lokale virksomheders adgang til kapital og kompetencer er vi overbeviste om, at vi sikrer de bedste muligheder for at tiltrække og skabe flere private arbejdspladser her hos os, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Den rigtige case For mange kapitalejere, som godt kunne tænke sig at investere i en virksomhed - og gerne en lokal en af slagsen - er det meget vanskeligt at finde frem til en relevant virksomhed.

- Det kan være meget vanskeligt for en privat investor at finde frem til den rigtige case. Lederne ude på virksomhederne står jo ikke nede på torvet og råber op om, at de er på jagt efter en investor. Her er det så, at vi kommer ind med vores platform, som fungerer som et mødested for investorer og kapitalejere, forklarer Anders Lichinger, chef for investeringsfremme, Næstved Erhverv.

Han tilføjer, at det kan være noget af et puslespil at matche ejerledere og kapitalejere. Over en bred kam er udfordringen ikke lysten, men at få adgang til en case på det rigtige tidspunkt, der matcher kapitalejerens egne præferencer og kompetencer.

For ejerlederne/virksomhederne er det også det gensidige match der er udfordringen. Og for virksomheden, handler det ofte om, at de kan have svært ved at få adgang til de kompetencer og erfaringer, som den eksisterende ejerkreds ikke har.

- Invest Forum Næstveds fokus er netop at tilbyde introduktioner mellem de to parter, hvor forventninger og præferencer er afstemte, at den ene part kan levere det som den anden mangler. Efter introduktionen er det op til dem selv at vurdere om kemi, vækstplan og risiko/afkast er et match. Det er den udfordring vi ønsker at hjælpe med at løse - at forbinde virksomheden med kapital og kompetencer hvor begge parters udbud og efterspørgsel har store overlap, fortæller Anders Lichinger.

Rasmus Holst-Sørensen, direktør i Næstved Erhverv supplerer:

- Det er en ny måde at tænke lokal erhvervsfremme på. Man kan sige, at i stedet for at forretningsudvikle de enkelte virksomheder, så forretningsudvikler vi Næstved på denne her måde.

Professionel bestyrelse En ejerleder kan ikke det hele, men sådan fungerer det ofte i virkeligheden. Mange ejerledere fører kun samtaler med sig selv om strategien for virksomheden. Flere har eksempelvis ikke en professionel bestyrelse, de kan sparre med, og det kan føre til stilstand, fordi der mangler input udefra. Manglen på en professionel bestyrelse i virksomheden kan desuden begrænse adgangen til vækstkapital, om den så kommer fra investorer eller långivere som eksempelvis en bank. Men det er ikke bare lige at etablere en bestyrelse.

Hvordan gør man lige det? Næstved Erhverv har derfor besluttet at udbyde et bestyrelseskursus for ejerledere i, hvordan man etablerer en bestyrelse eller styrker sin eksisterende bestyrelse og samtidig skaber vækst i virksomheden.

- I løbet af fire kursusdage møder deltagerne et hold af erfarne undervisere med ekspertise inden for hver deres område: Ejerledere, professionelle bestyrelsesmedlemmer, advokater, revisorer og rådgivere. Fælles for dem alle er, at de har et højt fagligt niveau og en forståelse for de udfordringer, man møder som ejerleder, forklarer Anders Lichinger, chef for investeringsfremme i Næstved Erhverv.

Kurset i bestyrelsesvirksomhed har Næstved Erhverv udviklet sammen med ZBC i Næstved, og det er også hos ZBC, de fire kursusdage afholdes.