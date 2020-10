Ejere frygter interessekonflikt: Formand stopper hos Ambu

Lars Rasmussen har besluttet ikke at genopstille som bestyrelsesformand for den danske milliardkoncern Ambu, der producerer udstyr til hospitaler.

Årsagen skal findes i en mulig interessekonflikt. Det oplyser Ambu i en meddelelse til fondsbørsen.

Lars Rasmussen er også bestyrelsesformand for danske Coloplast, som sælger produkter inden for sundhedspleje. Det gælder blandt andet bandager, plastre, stomiposer og katetre.

Nogle af Ambus ejere mener, at der er opstået en mulig interessekonflikt, fordi Coloplast for nylig har meldt ud, at det overvejer at gå ind på et nyt forretningsområde, som potentielt kan konkurrere med Ambu.

Konkret er der tale om distribution af produkter inden for cystoskopi - kikkerter til af blæren og urinrøret.

- Jeg har besluttet ikke at genopstille som formand for bestyrelsen i Ambu for at sikre, at jeg og ledelsen anvender de højeste standard for god selskabsledelse, siger Lars Rasmussen.

Lars Rasmussen har været bestyrelsesformand for Ambu siden december 2019. Han stopper i forbindelse med Ambus generalforsamling i december.

Coloplast og Ambu er begge børsnoteret og indgår i C25-indekset, som er for de største og mest værdifulde virksomheder i landet.

Hos Sydbank vurderer aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen, der følger begge selskaber tæt, at det giver god mening at stoppe. Lars Rasmussen risikerede ellers at være inhabil.

- Coloplast opererer inden for urologi og har for nylig indikeret, at man overvejer at gå ind på et område, hvor Ambu allerede er.

- Problemet opstår, når bestyrelsen i Coloplast endelig skal beslutte, om man vil sætte sejlene til det her område, for her vil Lars Rasmussen så både sidde med en Coloplast-kasket og en Ambu-kasket. Der vil han være inhabil, siger han.

61-årige Lars Rasmussen var gennem et årti administrerende direktør for Coloplast, hvor han har været gennem hele sin karriere.

Han stoppede som direktør i 2018 og har siden siddet for bordenden i Coloplasts bestyrelse som formand.

Derudover er han også formand for medicinalselskabet Lundbeck og bestyrelsesmedlem hos Demant, der er kendt for høreapparater.