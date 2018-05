Fischer Ejendommes direktør og en anden medarbejder flyttede ind i Erhvervscentret, da virksomheden begyndte at bygge boliger i Mosegårdshaven i Greve, der ligger tæt på det nye kontor. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Ejendomsudvikler flytter hen til projektet

Nogle ejendomsmæglere snakker ofte om, at en bolig ligger et stenkast fra indkøbsmuligheder eller vandet. For Fischer Ejendomme er det deres kontor, der ligger lige ved siden af deres projekt i Greve, hvor de i øjeblikket er i gang med at opføre 102 boliger i Mosegårdshaven i Greve. Mens byggekraner og håndværkere arbejder på at færdiggøre de nye rækkehuse i et til tre plan, kan direktøren nærmest følge med i udviklingen fra sit kontor i Erhvervscentret.