Efterkommere taber sag - selskabet Ørsted må beholde navn

Sagen er udløst af, at Dong Energy skiftede navn til Ørsted i efteråret 2017.

Dong - nu Ørsted - skiftede navn for at understrege, at selskabet var i gang med at sælge sine olie- og gasaktiviteter fra for at fokusere på grøn energi. Samtidig var der en uheldig betydning af navnet Dong på engelsk.

Men navneskiftet har langt fra huet flere efterkommere af den kendte videnskabsmand H.C. Ørsted. I januar 2018 stod efterkommerne frem og fortalte, at de ville sagsøge havvindmøllegiganten for at få selskabet Ørsted til at stoppe brugen af navnet.

Juridisk har striden handlet om, hvorvidt navneloven fra 2006 der beskytter navne med under 2000 bærere, eller praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen om navne bestemmer.

Omkring 1200 personer bærer navnet Ørsted som enten mellem- eller efternavn, og hvis navneloven styrer, så må man ikke tage det.

Gælder praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen, så er kun navne med omkring 30 bærere eller færre beskyttet.

Det er dog fredag formiddag endnu ikke kommet frem, hvad begrundelsen fra retten er, for at Ørsted-efterkommernes krav ikke imødekommes.

Advokat Jens Jakob Bugge fra advokatfirmaet Horten, der repræsenterer syv efterkommere af H.C. Ørsted, har i retten fortalt, at efterkommerne langt fra er tilfredse med, at Dong Energy skiftede navn til Ørsted.

- En af problemstillingerne i sagen er selvfølgelig, at efterkommerne ikke har noget større ønske om at blive associeret med Ørsted.

- Der har været betydelig omtale af Dong i tidens løb, og selskabet har delt vandene.

- En række forhold har vakt store følelser, blandt andet salget til Goldman Sachs, børsnoteringen og senest sagen om salget af Radius, sagde advokaten i marts.

Ørsteds administrerende direktør, Henrik Poulsen, er tilfreds med, at selskabet vinder sagen.

- Vores brug af navnet er en hyldest til H.C. Ørsted, som er en af Danmarks største videnskabsmænd gennem tiderne.

- For snart 200 år siden opdagede han elektromagnetismen og lagde dermed grunden til den måde, vi producerer elektricitet på i dag, udtaler direktøren blandt andet i en pressemeddelelse.