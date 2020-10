Se billedserie CC Plast kan nu endelig se den nye fabrik tage form efter måneders forsinkelse. Her ses CEO Bo Nyhegn i de nye og næsten færdige omgivelser. Foto: Allan Nørregaard

Efter to konkurser har ny fabrik rejst sig

CC Plast i Hillerød kan snart indtage en 1000 kvadratmeter ny udvidelse af virksomheden, når den nye fabrik efter mange måneders forsinkelse endelig står færdig.

11. oktober 2020 Af Anna Törnqvist Jensen

Enkelte steder er støvsugeren og gulvkluden stadig i brug, ligesom der på et par af væggene stadig mangler en klat maling i CC Plasts nye fabrik, der ligger som en forlængelse af deres nuværende lokaler på Bragesvej i Hillerøds industrikvarter. Fabrikken, der koster i omegnen af 15 millioner kroner og skal samle alle virksomhedens 20 medarbejdere, har været planlagt i to år. Planen var også, at byggeriet skulle stå færdigt den 15. januar.

- Jeg havde sagt til medarbejderne, at vi ville have flyttet alt over inden den 30. juni. Jeg tænkte, at det godt kunne være, at afleveringsdagen ville blive skubbet lidt, og jeg ved, det tager tid at flytte alle maskiner og alting, fortæller Bo Nyhegn, CEO i CC Plast og tredjegenerationsleder af virksomheden sammen med sin bror, teknisk chef Jes Nyhegn.

FAKTA CC Plast blev etableret i 1947 som en familieejet virksomhed med produktion af plastkomponenter.

CC Plast leverer plastløsninger til alle typer kunder lige fra store medicinalvirksomheder til små enkeltmandsfirmaer og iværksættere.

CC Plast ledes i dag af brødrene Jes og Bo Nyhegn, som er 3. generation. Men på den anden side af sommerferien er den ene halvdel af virksomheden stadig i gamle og lejede lokaler på Industrivænget, for fabriksbyggeriet er endnu ikke færdigt. I januar gik byggeriet totalt i stå, da totalentreprenøren på projektet Dansk Halbyggeri gik konkurs. Få måneder senere gik Jysk Elservice, som skulle udføre de elektriske installationer, også konkurs.

- De blev hevet med ned, for de havde mange opgaver sammen med Dansk Halbyggeri, som de jo ikke fik noget for, forklarer Bo Nyhegn.

Har givet grå hår Regningen er endnu ikke gjort op, så CC Plast ved ikke, hvor meget konkurserne har kostet ekstra på byggeriet. Men der er ingen tvivl om, at byggeudfordringerne i hvert fald har kostet meget tid og mange kræfter.

- Det har virkelig været frustrerende, fordi der ikke har været nogen deadline. Det er bare blevet udskudt og udskudt, og undervejs har vi opdaget ting, som ikke var blevet lavet, som det skulle. Vi har også skulle indhente tilbud fra flere underleverandører, og særligt på min bror har det trukket virkeligt store veksler, siger Bo Nyhegn.

Også for virksomhedens medarbejdere har ventetiden været frustrerende.

- De har jo gået og glædet sig. De lokaler, vi har på Industrivænget, er af ældre dato, og der er ikke lige så meget plads og lys, som der er i det nye. Så de har selvfølgelig også været ærgerlige, når det er blevet udskudt, siger Bo Nyhegn og tilføjer, at udfordringerne med byggeriet ikke har været mindre frustrerende set i lyset af, at coronakrisen har givet CC Plast travlt med at støbe plastemner.

- Der er mange af vores kunder, som før har købt internationalt, som har været tvunget til at købe nationalt. Derfor har vi haft rigtig travlt, og det er vi jo glade for, og når vi laver den investering, som den nye fabrik er, så skulle der jo også gerne komme nogle nye kunder til.

Den nye fabrik ligger i forlængelse af CC Plasts lokaler på Bragesvej. Hermed kan virksomhedens 20 medarbejdere samles på én adresse, og der bliver plads til 10 sprøjtestøbemaskiner i den nye tilbygning foruden kontorer og en stor kantine. Foto: Allan Nørregaard

Godt for medarbejderne Men nu har den nye fabrik taget form. En ny lys kantine med trægulv skal danne rammen om virksomhedens frokostpauser, og i den højloftede fabrik bliver der plads til 10 sprøjtestøbemaskiner.

- Det betyder noget for medarbejderne, at de får nye, lyse og lækre lokaler at arbejde i. Det er også derfor, vi gør det. Dels for at samle vores virksomhed, og dels for at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere, siger Bo Nyhegn og fortsætter:

- Vi er jo også i konkurrence med de andre virksomheder om arbejdskraft, og arbejdsbetingelser og omgivelser betyder bare noget, på samme måde som løn og arbejdstid gør det.

Ifølge Bo Nyhegn betyder de nye lokaler også noget for kundernes opfattelse af virksomheden.

- For 30-40 år siden var det nok, hvis du havde et godt produkt. I dag skal du både have et godt produkt, gode omgivelser, tænke på grøn omstilling og meget andet. Der bliver stillet helt andre krav til os som virksomhed, og der skal vi selvfølgelig følge med. Det betyder også noget, hvis der kommer en delegation fra USA, at vi kan byde dem velkommen i de her lokaler, og at de får et godt indtryk, for når de ser, at deres produkt bliver produceret i rene, pæne lokaler, og at det bliver opbevaret rent og pænt, så kan de også være sikre på, at de får et rent og pænt produkt i sidste ende, siger Bo Nyhegn og tilføjer:

- Og så er det virkelig rart at kunne være stolt af at vise sin fabrik frem. Det er fedt.

CC Plast forventer nu at have både maskiner og medarbejdere på plads i de nye omgivelser umiddelbart efter efterårsferien.